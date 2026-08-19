Exdirectivo de Meta acusa a Zuckerberg de no priorizar la seguridad de menores

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Mark Zuckerberg. Foto: Reuters

Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, declaró que Mark Zuckerberg es responsable de una cultura interna que habría permitido a la empresa dejar en segundo plano la seguridad de los menores en Facebook e Instagram.

El testimonio ocurrió el miércoles durante un juicio federal en Oakland, California, donde una coalición de estados acusa a Meta de diseñar sus plataformas para generar adicción entre usuarios jóvenes y de recopilar datos personales de menores de 13 años.

Zuckerberg tenía la última palabra, acusa exdirectivo

Béjar, quien trabajó en Meta entre 2009 y 2015 y posteriormente como colaborador independiente entre 2019 y 2021, afirmó que Zuckerberg participaba de cerca en las decisiones de la compañía.

Según su declaración, la estructura jerárquica de Meta hacía que los cambios importantes en sus productos avanzaran cuando el director ejecutivo los convertía en una prioridad.

El exdirectivo también aseguró que los empleados eran evaluados con métricas como los usuarios activos diarios y las llamadas “interacciones sociales significativas”.

A su juicio, estos indicadores impulsaban la participación de los usuarios y los beneficios económicos, mientras que la seguridad quedaba en segundo plano.

“Todos los caminos conducen al tiempo de uso de la aplicación. En ese contexto, la seguridad siempre quedó en un segundo plano”, Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta

Meta es acusada por seguridad de menores

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan a Meta de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a usuarios jóvenes y de minimizar los riesgos relacionados con ansiedad, depresión y otros daños.

Otros 25 estados también señalan a la empresa de violar la legislación federal al recopilar y utilizar información personal de menores de 13 años.

Meta niega las acusaciones y sostiene que las opiniones de Béjar estaban fuera del alcance de sus funciones dentro de la compañía.

Béjar cuestiona las herramientas de protección

Durante su testimonio, Béjar criticó una función que permite a los usuarios recibir recordatorios para tomar descansos de las plataformas, misma que la defensa ha intentado utilizar a su favor.

El exdirectivo afirmó que esta herramienta estaba “diseñada para fracasar”, debido a que no viene activada de forma predeterminada y sus avisos pueden ignorarse fácilmente.

También aseguró que Meta cuenta con tecnología para identificar a posibles usuarios menores de 13 años y exigirles una verificación, pero que habría evitado hacerlo de manera amplia por razones económicas.

El juicio comenzó esta semana y está previsto que dure aproximadamente seis semanas. Mark Zuckerberg podría declarar ante el tribunal durante el proceso.

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