Acuñarán moneda de oro con el rostro de Trump por los 250 años de Estados Unidos

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Foto: Departamento del Tesoro de EE. UU.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó una nueva moneda de oro de un dólar que conmemora los 250 años de la independencia del país y que tiene la imagen del presidente Donald Trump.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario informó que la Casa de Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) comenzará a acuñar esta pieza conmemorativa como parte de las celebraciones del aniversario 250 de la independencia estadounidense.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

¿Qué dijo el secretario del Tesoro?

Scott Bessent escribió en su cuenta de X:

“Mientras Estados Unidos conmemora 250 años de independencia, la Casa de Moneda de Estados Unidos comenzará a acuñar esta nueva moneda de oro de un dólar para honrar el legado perdurable de la libertad y un símbolo duradero del patriotismo”.

Y añadió que la moneda, con la imagen de Donald Trump, busca reconocer la fortaleza de los valores estadounidenses.

“Con la imagen del presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos”, dijo.

Así es la moneda conmemorativa

De acuerdo con las imágenes difundidas por el secretario del Tesoro:

En el anverso aparece el rostro de Donald Trump

También incluye las leyendas “LIBERTY” , “IN GOD WE TRUST” y los años 1776–2026

, y los años En el reverso se observa el águila del escudo de Estados Unidos

del escudo de Estados Unidos La pieza muestra la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA”, “ONE DOLLAR”, el lema “E PLURIBUS UNUM” y el número 250, en referencia al aniversario de la independencia

La publicación señala que la U.S. Mint será la encargada de iniciar la acuñación de esta moneda conmemorativa como parte de los festejos por los 250 años de independencia de Estados Unidos.

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