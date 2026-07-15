De la alta costura a la emergencia: taller confecciona bolsas mortuorias para víctimas en Venezuela

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Taller confecciona bolsas mortuorias tras sismos en Venezuela. Foto: AFP

El diseñador venezolano Efraín Mogollón transformó temporalmente su taller de moda para fabricar bolsas mortuorias destinadas a rescatistas y familias afectadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que han dejado más de 4 mil 700 personas fallecidas. La iniciativa surgió como una forma de apoyar las labores de recuperación tras la emergencia.

En lugar de confeccionar vestidos con seda, lino y tafetán, las 22 costureras del taller comenzaron a trabajar con polietileno de alta densidad y telas con recubrimiento antifluidos para elaborar bolsas de tres metros de largo, que posteriormente son donadas a instituciones forenses y equipos de rescate.

De la alta costura a apoyar a víctimas del terremoto

Efraín Mogollón explicó que, tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, decidió utilizar la experiencia de su equipo para responder a una necesidad urgente.

“Estábamos justamente en estado de shock porque fue una tragedia inminente y necesitábamos entender qué podíamos hacer desde lo que nosotros sabemos hacer. Y en este caso era coser, poner a trabajar a mi equipo y poder aplicar este plan de acción… La primera semana tras los terremotos empezamos a hacer bolsas mortuorias”, Efraín Mogollón, diseñador venezolano

Foto: AFP

La casa de modas ByEfraínMogollón, fundada hace 15 años en Maracay, es conocida por sus diseños que han desfilado en pasarelas internacionales. Sin embargo, tras la tragedia, su producción se enfocó en la elaboración de bolsas mortuorias.

Hasta el lunes, el taller había confeccionado mil bolsas, de las cuales la mitad fueron entregadas al servicio nacional de medicina y ciencias forenses en Caracas, mientras que el resto se distribuyó entre rescatistas y familiares de las víctimas.

Foto: AFP

Costureras se suman a las labores de apoyo

Grismary Villegas, de 21 años, relató que recibir la noticia de que elaborarían bolsas mortuorias fue un momento difícil, pero consideró que su trabajo representa una forma de ayudar a quienes enfrentan la tragedia.

“Hay mucha gente apoyando y eso es lo que importa, que, en los momentos más difíciles, uno siempre tiene que estar unido como país (…) Seguiré colaborado con la esperanzada en que no se necesiten más (bolsas). Que no haya más tragedias”, Grismary Villegas, costurera

Foto: AFP

Villegas trabaja en el taller desde los 17 años, siguiendo los pasos de su abuela y su tía, también costureras. Cose desde los ocho años, pero dice que nunca imaginó tener que hacer esta tarea.

Foto: AFP

Ahora elaboran lonas para personas desplazadas

Durante sus recorridos por los albergues, Mogollón detectó otra necesidad entre las familias que perdieron sus viviendas: lonas para cubrir pisos y techos de las carpas donde permanecen refugiadas.

Por ello, el taller ya comenzó la fabricación de este material para proteger a las personas desplazadas del frío y la lluvia, mientras continúan las labores de atención tras la emergencia.

El gobierno evita hablar de desaparecidos, pero la ONU calculó que podrían llegar a 50 mil y anunció la entrega de 10 mil bolsas mortuorias.

Ante la saturación de hospitales y la morgue, el gobierno improvisó un depósito de cuerpos en los silos del puerto de La Guaira. También amplió un cementerio para sepultar a cientos de víctimas aún sin identificar.

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