Caza de EE. UU. ataca a buque e inmoviliza petrolero que se dirigía a Irán

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Petrolero que se dirigía a Irán. Foto: X @CENTCOM

Las fuerzas de Estados Unidos reforzaron el bloqueo naval contra Irán al inmovilizar un petrolero que se dirigía hacia un puerto iraní en el Golfo Pérsico, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). De acuerdo con la autoridad militar, el buque ignoró varias advertencias antes de ser detenido durante las operaciones de vigilancia marítima.

El incidente ocurrió el 15 de julio, un día después de que Estados Unidos reanudara el bloqueo naval contra embarcaciones con destino o procedentes de puertos y zonas costeras de Irán.

¿Qué ocurrió con el petrolero?

Según el CENTCOM, el buque M/T Belma, con bandera de Curazao, navegaba por aguas internacionales con rumbo a la isla de Kharg, en Irán. Fue la primera vez que Estados Unidos detuvo por la fuerza una embarcación desde que reinstauró el bloqueo de los puertos.

El mando estadounidense aseguró que la embarcación desatendió múltiples advertencias para modificar su trayectoria. Como respuesta, un avión militar lanzó misiles Hellfire contra la chimenea del petrolero, con lo que logró inmovilizarlo e impedir que continuara su ruta hacia territorio iraní, explicaron en redes sociales.

“Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) observaron al M/T Belma, con bandera de Curazao, transitando por aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg. El buque mercante ignoró múltiples advertencias al intentar violar el bloqueo estadounidense. Un avión estadounidense inmovilizó el buque tras disparar misiles Hellfire contra su chimenea. El buque ya no se dirige a Irán”. CENTCOM en X

Estados Unidos reanudó el bloqueo naval

El CENTCOM informó que el bloqueo naval fue restablecido a las 16:00 horas (tiempo del este) del 14 de julio para los buques que transitan hacia o desde puertos iraníes.

Durante las primeras 24 horas de la operación, las fuerzas estadounidenses reportaron que:

Dos buques mercantes modificaron su ruta y acataron las instrucciones.

CENTCOM asegura que mantendrá la vigilancia

El mando militar estadounidense indicó que sus fuerzas permanecerán desplegadas para garantizar el cumplimiento del bloqueo marítimo.

Las fuerzas estadounidenses habían bloqueado anteriormente los puertos iraníes desde el 13 de abril hasta el 18 de junio, período durante el cual inhabilitaron nueve barcos y redireccionaron más de 140, según el CENTCOM.

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