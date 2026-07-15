Gustavo Petro denuncia que en el consulado de Colombia en Los Ángeles se gestó el “fraude electoral”

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Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que un presunto fraude electoral se gestó desde el consulado colombiano de Los Ángeles, California, para que ganara Abelardo de la Espriella y afirmó que el caso ya fue denunciado ante la justicia de Estados Unidos. Además, sostuvo que la persona que presentó la denuncia fue víctima de un atentado.

A través de su cuenta de X, Petro escribió: “El fraude electoral se hizo en el consulado colombiano de Los Ángeles en California. Fue denunciado ante la justicia de los EE. UU. por la mujer que lo denunció. A la denunciante le atentaron, dañando el software de su carro eléctrico para que se estrellara”.

El fraude electoral se hizo en el consulado colombiano de los Angeles en California. Fué denunciado ante la justicia de los EEUU por la mujer que lo denunció.



A la denunciante le atentaron, dañando el software de su carro eléctrico para que se estrellara. pic.twitter.com/bNr98u5DTE — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 15, 2026

Petro vincula el caso con el software electoral

En un video difundido junto con su publicación, el mandatario señaló que los propietarios de Thomas Greg & Sons —a quienes identifica como “los hermanos Bautista”— fueron procesados por estafa bancaria en Estados Unidos y recordó que, según dijo, una sentencia del Consejo de Estado de 2018 ordenó cambiar el software utilizado por ser vulnerable.

Durante su mensaje afirmó:

“Los dueños de Thomas Greg & Sons, los hermanos Bautista, que fueron procesados por estafa bancaria en los Estados Unidos (…) y sobre los cuales la sentencia del pleno del Consejo de Estado exigió en 2018 cambiarles el software porque, precisamente, era vulnerable dentro, desde adentro y desde afuera (…) y nunca han cumplido porque esa es la base del fraude en Colombia”.

Asegura que hubo vigilancia ciudadana digital

Petro sostuvo que el supuesto fraude no ocurrió en el proceso físico, sino en el digital. También aseguró que surgieron 70 mil testigos digitales por convocatoria ciudadana y explicó que impulsó esa vigilancia luego de que, según dijo, el registrador no atendiera sus solicitudes.

“Todo se trasladaba a las tres hojas electrónicas en blanco”, afirmó al referirse al manejo de la información durante el proceso electoral.

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