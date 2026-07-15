EE. UU. confirma una nueva fase de ataques contra Irán

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Ataques buscan quitar control de Irán sobre Ormuz. Foto: Reuters

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron el inicio de una segunda fase de ataques contra Irán, con el objetivo de debilitar las capacidades militares que, según Washington, representan una amenaza para la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial.

En un mensaje difundido por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el Ejército estadounidense informó que la nueva ofensiva comenzó alrededor de las 15:00 horas del este de Estados Unidos, por instrucciones del presidente Donald Trump, y aseguró que las operaciones buscan garantizar el libre tránsito de embarcaciones por esa vía estratégica.

CENTCOM afirma que los ataques buscan proteger el estrecho de Ormuz

De acuerdo con el comunicado, los bombardeos están dirigidos contra capacidades militares iraníes que, según Estados Unidos, han sido utilizadas para amenazar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

“El Ejército estadounidense exige responsabilidades a Irán por orden del comandante en jefe“, señaló el CENTCOM al confirmar el inicio de esta nueva ofensiva.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado un punto clave para el transporte internacional de petróleo y gas natural.

Trump mantiene la presión militar sobre Irán

La nueva oleada de ataques ocurre después de que Washington reanudó este 14 de julio el bloqueo marítimo contra Irán, en medio del aumento de las tensiones entre ambos países.

Además, el presidente Donald Trump afirmó que las operaciones militares concluirán únicamente cuando él lo determine, sin precisar un plazo para el fin de la ofensiva.

Reportan explosiones en dos ciudades iraníes

Mientras Estados Unidos confirmaba el inicio de los ataques, agencias de noticias de Medio Oriente reportaron explosiones en las ciudades iraníes de Ahvaz y Chabahar.

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