Además de Jamenei, Irán confirma muerte de 4 altos mandos tras ataque de Estados Unidos e Israel

Cuatro altos mandos de Irán murieron tras ataque de EE. UU e Israel. Foto: AFP

Autoridades en Irán confirmaron que fallecieron altos mandos tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Se trata del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé; el secretario del Consejo de Defensa Nacional, Ali Shamkhani; además del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Mousavi.

Nasirzadé, uno de los principales objetivos

El ataque tuvo como objetivo desmantelar las estructuras clave del régimen iraní, especialmente en los sectores militar y nuclear. Israel ya había confirmado la muerte de Pakpour y Nasirzadé el mismo día, afirmando que varios altos mandos iraníes fueron eliminados durante la ofensiva, que dejó al menos seis altos oficiales muertos.

Nasirzadé, responsable de la fabricación de misiles de largo alcance y de la investigación sobre armas nucleares, biológicas y químicas, fue uno de los objetivos principales.

Consecuencias del ataque: Jamenei entre los caídos

Además de los altos mandos militares, el ataque ha costado la vida de Ali Shamkhani, quien recientemente asumió un rol central como secretario del Consejo de Defensa Nacional, tras ser designado en febrero de 2026. Este consejo, creado después de los ataques conjuntos de Israel y EE. UU. en 2025, tenía como misión centralizar las capacidades de las Fuerzas Armadas iraníes y revisar los planes de defensa nacional.

Estas muertes se suman a la de Jamenei, líder supremo del país, hecho que marca un hito trascendental en el conflicto.

