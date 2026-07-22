Congreso de Nicaragua votará reforma para excluir a opositores de elecciones

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Tras anuncio de Ortega el Congreso de Nicaragua se dispone a votar. Foto: AFP

El Congreso de Nicaragua votará durante la primera semana de agosto una reforma electoral impulsada por el presidente Daniel Ortega para impedir que partidos opositores participen en futuras elecciones, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

El anuncio se realizó durante una entrevista difundida este miércoles por medios afines al gobierno, en la que Porras explicó que la iniciativa enviada por Ortega será discutida entre la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE) antes de ser sometida a votación.

🇳🇮🗳 "Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones": presidente del Parlamento



🏛 Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, dijo que ya se alistan reformas para fortalecer la democracia nacional impidiendo la injerencia… pic.twitter.com/8Jn9v9vQOK — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 22, 2026

Según el presidente del Legislativo, las reformas buscan definir los “elementos para no dejar ni un resquicio” que permita, según dijo:

La”manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” durante los procesos electorales.

Porras indicó que las discusiones entre la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral comenzaron este miércoles y que el objetivo es transformarla en ley.

Reforma electoral se discute en agosto

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que la votación de las reformas electorales está prevista para la primera semana de agosto.

Durante la entrevista afirmó que “somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones”. Además, sostuvo que la iniciativa presentada por Daniel Ortega se convertirá en un conjunto de disposiciones legales.

El Congreso de Nicaragua permanece bajo control del oficialismo, por lo que será quien votará la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Las conversaciones técnicas con el Consejo Supremo Electoral buscan definir el contenido de las modificaciones antes de su aprobación.

Daniel Ortega descarta elecciones con participación de opositores

El domingo pasado, Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde hace casi dos décadas, declaró que no habrá procesos electorales en los que participen sus adversarios políticos.

Durante ese mensaje, el mandatario calificó a los opositores como “vendepatrias” al servicio de Estados Unidos y adelantó que se aprobarán leyes para impedir que puedan acceder al poder.

Ortega afirmó que esas normas establecerán “un muro, un bloque a los golpistas”, con el propósito de evitar, según sus palabras, que reciban apoyo externo para competir en las elecciones.

Por su parte, Gustavo Porras sostuvo que las reformas buscan impedir que los procesos electorales vuelvan a estar, según dijo, “en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder sobre el pueblo”.

Las modificaciones propuestas forman parte de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y serán discutidas por el Congreso de Nicaragua antes de su eventual aprobación en agosto.

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