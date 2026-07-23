Cronología de la captura de Nicolás Maduro: ¿qué ha pasado desde su aprehensión?

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Del arresto a hoy: la cronología del caso Nicolás Maduro. Foto: Gettyimages

Han pasado seis meses desde la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores, quienes fueron detenidos por fuerzas de Estados Unidos tras un operativo militar realizado el 3 de enero de 2026 en Caracas y otras regiones venezolanas, según informó el presidente estadounidense Donald Trump.

Desde entonces, el caso ha derivado en un proceso judicial en Nueva York, cambios políticos en Venezuela, la designación de una nueva presidenta interina y diversas acciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

Caso de Nicolas Maduro. Foto: Justice.gov

¿Qué pasó antes de la captura de Nicolás Maduro?

Antes del operativo, el Gobierno de Estados Unidos incrementó la presión contra Maduro al ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.

🚨#ALMOMENTO Gobierno de EE.UU. ofrece recompensa récord de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa



Así lo anunció la fiscal general de EU, Pam Bondi 👇🏼 pic.twitter.com/K6cv9rzv8D — Azucena Uresti (@azucenau) August 7, 2025

El anuncio fue realizado por la fiscal general estadounidense Pam Bondi, quien además lo señaló por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ficha de recompensa de Maduro. Foto: Departamento de Estado

Tras dichas acusaciones, ¿de qué cargos se le señalaba a Maduro?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro era identificado como líder del Cártel de los Soles, organización que, según las autoridades estadounidenses, habría participado durante más de una década en el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.

El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).

Además, Maduro fue acusado de cuatro delitos principales:

Conspiración para cometer narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y explosivos

Las autoridades estadounidenses también sostuvieron que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos brindaron protección logística y policial a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, facilitando operaciones de narcotráfico.

La captura fugaz y la operación de Trump

La captura se realizó durante un operativo militar que, según Donald Trump, tuvo una duración de apenas 47 segundos. El mandatario estadounidense aseguró que no hubo bajas entre las fuerzas de su país y destacó que todas las aeronaves utilizadas regresaron a sus bases, aunque algunas presentaron daños menores.

Trump calificó la operación como un éxito y afirmó que ningún otro país podría ejecutar una intervención similar.

Dos días después ya había presidenta en Venezuela

Tras la captura de Maduro y Cilia Flores, la Corte Suprema de Venezuela avaló la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por un periodo inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga.

Durante su toma de protesta, Rodríguez declaró:

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos. Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”.

Primera audiencia de Maduro: se declaró no culpable

Pocos días después de su traslado a Estados Unidos, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York.

Durante la audiencia, él y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de todos los cargos presentados por la Fiscalía estadounidense.

Incluso, Maduro afirmó ante el juez que continuaba siendo el presidente legítimo de Venezuela, pese a que para entonces Delcy Rodríguez ya ejercía el cargo de manera interina.

¿Qué pasó en Venezuela en ese momento? Presos políticos y reactivación de vínculos

Uno de los primeros cambios impulsados por el nuevo gobierno fue la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos. La medida permitió la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, entre ellas el activista Javier Tarazona, quien permaneció más de cuatro años encarcelado.

Organizaciones como Foro Penal confirmaron la liberación de diversos presos políticos, aunque señalaron que aún permanecen personas privadas de la libertad bajo esa condición.

EE. UU. reactivó vínculos diplomáticos y comerciales básicos

En paralelo, Estados Unidos comenzó una normalización parcial de su relación con Venezuela.

Entre las principales medidas destacaron:

La reapertura del espacio aéreo comercial

El restablecimiento de la representación diplomática estadounidense en Caracas mediante la llegada de una nueva encargada de negocios, después de siete años de ruptura

¿Cuándo fue la segunda audiencia de Maduro?

Inicialmente, la segunda audiencia fue programada para el 17 de marzo de 2026, aunque posteriormente fue aplazada al 26 de marzo, a petición de la Fiscalía y con el consentimiento de la defensa.

Durante ese periodo, Maduro y Cilia Flores permanecieron recluidos en Nueva York. En el exterior del tribunal federal de Manhattan se registraron manifestaciones tanto de simpatizantes como de opositores del exmandatario venezolano.

Llegó el día de la segunda audiencia sin relevancia, pues mantenían los mismos cargos

El 26 de marzo, un juez federal rechazó desechar el proceso penal contra Nicolás Maduro. Con ello, el caso continuó bajo los mismos cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas, manteniéndose sin modificaciones la acusación presentada por el Departamento de Justicia.

Caen cómplices de Maduro frente a la justicia americana

En mayo de 2026, el colombiano Alex Saab, considerado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue deportado por Venezuela hacia Estados Unidos.

Las autoridades venezolanas informaron que Saab enfrentaba diversos procesos judiciales en territorio estadounidense, donde continuó bajo investigación.

Maduro desaparece del discurso oficial; Delcy Rodríguez consolida nuevo rumbo en Venezuela

Con el paso de los meses, la figura de Nicolás Maduro comenzó a desaparecer gradualmente del discurso oficial venezolano. Mientras tanto, la administración encabezada por Delcy Rodríguez impulsó una nueva narrativa política y asumió el control de la agenda gubernamental, relegando la imagen del exmandatario en medios oficiales, actos públicos y campañas institucionales.

Prevén juicio político hasta junio de 2027

Durante julio de 2026, la defensa de Maduro y los fiscales del Departamento de Justicia acordaron proponer que el juicio penal inicie en junio de 2027. La propuesta fue presentada ante el tribunal federal de Manhattan como parte del calendario procesal del caso.

Actualmente, tanto Nicolás Maduro como su esposa siguen bajo proceso, a 201 días de su captura

Actualmente, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Estados Unidos y enfrentan un proceso penal por cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

El juicio fue fijado para el 1 de junio de 2027 en una corte federal de Nueva York, donde ambos continúan sosteniendo su declaración de inocencia.

Mientras tanto, en redes sociales vinculadas al chavismo continúa la narrativa de que el expresidente fue “secuestrado” por Estados Unidos. Publicaciones con las etiquetas #FreeMaduro y #LoQueremosDeVuelta contabilizan ya 201 días desde su captura, insistiendo en exigir su liberación.

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