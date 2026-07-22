Fijan para junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro en EE.UU. por narcotráfico y tráfico de armas

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El juicio contra Maduro iniciará en junio de 2027. Imagen: Reuters

El juicio contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comenzará el 1 de junio de 2027 en Nueva York, determinó un juez durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico y tráfico de armas en Estados Unidos y se han declarado inocentes.

Juez fija la fecha del juicio en Nueva York

La decisión fue tomada durante una breve audiencia de 15 minutos, en la que ni Maduro ni Flores hicieron uso de la palabra.

El exmandatario venezolano, de 63 años, enfrenta cuatro cargos: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Por su parte, Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos relacionados con el caso.

Ambos se declararon inocentes y niegan los hechos que les atribuyen las autoridades estadounidenses.

Enfrentan posible cadena perpetua

De acuerdo con el proceso judicial, Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían recibir una condena de cadena perpetua si un jurado determina que participaron en una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

Los dos permanecen encarcelados en una prisión de Brooklyn desde el 3 de enero, mientras esperan el inicio del juicio.

Militares estadounidenses capturaron a Maduro y Flores en Caracas durante una operación realizada el 3 de enero, en la que participaron fuerzas navales, aéreas y terrestres.

Desde entonces, ambos permanecen bajo custodia en Estados Unidos.

Washington permitió financiar su defensa legal

Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Maduro y Flores, algo que anteriormente estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.

La pareja había solicitado que el proceso fuera desestimado al argumentar que la prohibición para financiar su defensa violaba el derecho, consagrado en la Constitución de Estados Unidos, a elegir libremente a un abogado.

Durante el proceso, Nicolás Maduro se ha definido como un “prisionero de guerra” y ha reiterado que es inocente de los cuatro cargos que enfrenta, entre ellos conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

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