Aerolíneas suspenden y ajustan vuelos a Cuba por falta de combustible

Air Canada suspendió desde este 9 de febrero sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible de aviación en aeropuertos de la isla. La medida fue anunciada por la propia aerolínea desde Montreal y aplica de forma inmediata para sus rutas desde Toronto y Montreal hacia destinos turísticos cubanos.

La compañía informó que enviará aviones vacíos a Cuba para recoger a cerca de 3 mil pasajeros que ya se encuentran en el país y trasladarlos de regreso a Canadá. La decisión se tomó tras avisos oficiales aeronáuticos (NOTAM) sobre la falta de suministro confiable de turbosina.

Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

En su comunicado, Air Canada explicó que recibió notificaciones de que el combustible JET A1 dejará de estar disponible para venta en aeropuertos cubanos a partir del 10 de febrero.

La aerolínea detalló: “suspendemos el servicio a Cuba debido a una escasez continua de combustible de aviación en la isla”.

Sobre los pasajeros afectados, señaló que su prioridad es repatriarlos y que operará vuelos de salida desde Cuba mientras sea posible. También activó:

Reembolsos automáticos

Cambios de reservación flexibles

Apoyo local con representantes turísticos

Iberia y Air Europa ajustan vuelos por combustible en Cuba

Tras las alertas de desabasto, otras aerolíneas también modificaron su operación. Iberia activó una flexibilización de tarifas para cambios y reembolsos, aunque indicó que por ahora mantiene su ruta Madrid–La Habana.

Air Europa informó que sus vuelos harán escala técnica en Santo Domingo para cargar combustible. La empresa explicó: “será necesaria una parada técnica de repostaje”, y advirtió posibles ajustes de horario.

Qué aeropuertos de Cuba están afectados

Los avisos oficiales reportan falta de combustible en terminales como:

La Habana

Varadero

Holguín

Santa Clara

Camagüey

Santiago de Cuba

Air Canada señaló que seguirá monitoreando la situación para decidir cuándo reanudar sus vuelos a Cuba.

