Aerolíneas suspenden y ajustan vuelos a Cuba por falta de combustible
Air Canada suspendió desde este 9 de febrero sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible de aviación en aeropuertos de la isla. La medida fue anunciada por la propia aerolínea desde Montreal y aplica de forma inmediata para sus rutas desde Toronto y Montreal hacia destinos turísticos cubanos.
La compañía informó que enviará aviones vacíos a Cuba para recoger a cerca de 3 mil pasajeros que ya se encuentran en el país y trasladarlos de regreso a Canadá. La decisión se tomó tras avisos oficiales aeronáuticos (NOTAM) sobre la falta de suministro confiable de turbosina.
Air Canada suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible
En su comunicado, Air Canada explicó que recibió notificaciones de que el combustible JET A1 dejará de estar disponible para venta en aeropuertos cubanos a partir del 10 de febrero.
La aerolínea detalló: “suspendemos el servicio a Cuba debido a una escasez continua de combustible de aviación en la isla”.
Sobre los pasajeros afectados, señaló que su prioridad es repatriarlos y que operará vuelos de salida desde Cuba mientras sea posible. También activó:
- Reembolsos automáticos
- Cambios de reservación flexibles
- Apoyo local con representantes turísticos
Iberia y Air Europa ajustan vuelos por combustible en Cuba
Tras las alertas de desabasto, otras aerolíneas también modificaron su operación. Iberia activó una flexibilización de tarifas para cambios y reembolsos, aunque indicó que por ahora mantiene su ruta Madrid–La Habana.
Air Europa informó que sus vuelos harán escala técnica en Santo Domingo para cargar combustible. La empresa explicó: “será necesaria una parada técnica de repostaje”, y advirtió posibles ajustes de horario.
Qué aeropuertos de Cuba están afectados
Los avisos oficiales reportan falta de combustible en terminales como:
- La Habana
- Varadero
- Holguín
- Santa Clara
- Camagüey
- Santiago de Cuba
Air Canada señaló que seguirá monitoreando la situación para decidir cuándo reanudar sus vuelos a Cuba.
