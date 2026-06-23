Airbus inspeccionará 16 aviones A380 por grietas en las alas

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Foto: AFP

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ordenó la inspección de 16 aviones Airbus A380 después de detectar posibles fisuras en la estructura de las alas de una de estas aeronaves. De los aparatos afectados, cinco deberán ser revisados de manera urgente antes de volver a operar, informó este martes el fabricante aeronáutico europeo.

Según Airbus, las grietas fueron descubiertas durante inspecciones ordenadas por la EASA en diciembre de 2025. La empresa señaló que estos daños podrían comprometer la integridad estructural de las alas, por lo que se activaron revisiones adicionales para identificar posibles riesgos en otros aviones con características similares.

Airbus y EASA revisan aviones de Emirates y Qantas

De los 16 aviones que deberán ser inspeccionados, 15 pertenecen a la aerolínea Emirates y uno a la australiana Qantas.

Los cinco aparatos de Emirates considerados prioritarios deberán someterse a revisión a partir de este miércoles y antes de realizar su siguiente vuelo.

Emirates es el principal operador mundial del A380 y cuenta con una flota superior al centenar de estos aviones de largo alcance, utilizados principalmente en rutas internacionales de alta demanda.

Posibles reparaciones en los Airbus A380

Airbus explicó que todos los A380 fabricados bajo las mismas condiciones de producción que la aeronave donde se detectaron las fisuras ya fueron identificados.

La compañía trabajará junto con la EASA para determinar si las grietas encontradas requieren reparaciones inmediatas o medidas adicionales de mantenimiento.

Mientras tanto, los otros 11 aviones incluidos en la orden podrán seguir operando temporalmente, aunque deberán ser inspeccionados antes de completar su decimotercer vuelo desde la emisión de la directiva.

La decisión busca garantizar la seguridad de las operaciones y prevenir posibles afectaciones estructurales en uno de los aviones comerciales más grandes del mundo.

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