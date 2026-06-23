EE. UU. impone nuevas sanciones a 5 empresas cubanas y a la nuera de Raúl Castro

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Cuba enfrenta presión de Estados Unidos. Foto: Reuters

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cinco empresas cubanas vinculadas al conglomerado militar Gaesa, bajo control militar, así como contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro. La medida forma parte del endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que las empresas sancionadas son:

Almacenes Universales

Rafin

Banco Financiero Internacional

Geominera

Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero).

Según el funcionario, estas compañías forman parte de la estructura financiera que sostiene al Gobierno cubano.

Las sanciones de EE. UU. contra empresas vinculadas a Gaesa

De acuerdo con Marco Rubio, Rafin y el Banco Financiero Internacional son instituciones financieras ligadas a Gaesa que se encargan de “mover dinero en representación del régimen”, explicó el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

Por su parte, Almacenes Universales opera como la empresa logística del conglomerado militar, mientras que Geominera y Antillana de Acero pertenecen al sector minero e industrial.

“GAESA sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano”. Comunicado de Marco Rubio

Cuba responde a las nuevas sanciones

Tras el anuncio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó la decisión de Washington y acusó al Gobierno estadounidense de intensificar la presión económica contra la isla.

A través de la red social X, el funcionario afirmó que las nuevas medidas buscan endurecer el cerco económico sobre Cuba y calificó esa política como un crimen.

“El gobierno de EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba (…), lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen”. Bruno Rodríguez, canciller cubano

El gobierno de #EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de #Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el… pic.twitter.com/baqHMMRM85 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 23, 2026

¿Qué implican estas sanciones?

Las nuevas sanciones impiden que las empresas y personas incluidas en la lista realicen operaciones económicas con ciudadanos o compañías de Estados Unidos.

Además, cualquier propiedad o activo que posean dentro del territorio estadounidense quedará bloqueado.

Las otras sanciones contra Cuba y la familia Castro

A inicios de junio, el Departamento de Estado anunció sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y miembros de la familia Castro.

Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, el líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, fue uno de los sancionados. Ahora, su esposa pasa a formar parte de la lista.

Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue un actor clave de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015.

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