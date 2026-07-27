Incendio en el Metro de Barcelona; reportan 39 intoxicados

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Incendio en Línea 1 de Metro en Barcelona. Foto: AFP/Ilustrativa

Un incendio registrado este lunes en la Línea 1 del Metro de Barcelona, en España, dejó 39 personas intoxicadas por inhalación de humo y obligó a evacuar a los usuarios en al menos dos estaciones, informaron los servicios de emergencia.

Aunque el fuego ya fue extinguido, las autoridades mantienen suspendida la circulación ferroviaria en parte de la línea afectada mientras continúan las labores de revisión y ventilación. Los equipos médicos atendieron a 136 personas, sin que hasta el momento se reporten heridos de gravedad.

Incendio en el metro de Barcelona No ha sido un pequeño incidente,yo estaba allí y ha sido muy grave. pic.twitter.com/79urv4qcJx — Como lágrimas en la lluvia (@Jdediego3) July 27, 2026

Una falla en la catenaria provocó la emergencia

De acuerdo con los Bomberos de Barcelona, el incendio se originó alrededor de las 18:00 horas en la catenaria de la Línea 1, en el tramo comprendido entre las estaciones Glòries y El Clot.

La emergencia obligó al desalojo de la estación Glòries y al cierre al público de El Clot, mientras Protección Civil activó el plan de emergencias ferroviarias Ferrocat.

La rápida propagación del humo dentro de la infraestructura provocó momentos de tensión entre los pasajeros que se encontraban en andenes y trenes al momento del incidente.

Videos muestran la magnitud del humo en el Metro

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la dimensión de la emergencia.

En uno de los videos grabados en la estación Glòries se observa una densa nube de humo negro que invade progresivamente el túnel y el andén, mientras decenas de personas abandonan la zona para ponerse a salvo.

🇪🇸 BARCELONA: INCENDIO EN LA CATENARIA DEL METRO DEJA DOS ESTACIONES CERRADAS



Barcelona, España. El Sistema de Emergencias Médicas, SEM, atendió a unas 120 personas por inhalación de humo tras un incendio en la catenaria de la línea 1 del metro. Ninguno de los afectados reviste… pic.twitter.com/lohUAcQd9E — Media Oriente (@MediaOriente) July 27, 2026

Otro video captado desde el exterior evidencia que el humo alcanzó la superficie, reduciendo la visibilidad en calles cercanas y dificultando momentáneamente la circulación de vehículos.

También circularon grabaciones realizadas desde el interior de un convoy. En ellas se aprecia cómo varios pasajeros permanecen agachados o recostados sobre el piso para evitar inhalar humo, mientras otros intentan comunicarse por teléfono durante la evacuación.

🇪🇸 PÁNICO en la L1 de Metro de Barcelona por un incendio en la catenaria pic.twitter.com/xASgoHk5k0 — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) July 27, 2026

Más de 130 personas recibieron atención médica

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) desplegó inicialmente ocho ambulancias, aunque posteriormente amplió el operativo debido al número de afectados.

Las autoridades informaron que fueron atendidas 136 personas, principalmente por inhalación de humo.

Del total, 129 fueron clasificadas con lesiones leves, mientras que siete presentaron afectaciones de carácter menos grave. Nueve personas fueron trasladadas a centros hospitalarios por precaución, aunque ninguna se encuentra en riesgo vital.

Continúan afectaciones en el servicio

Tras controlar el incendio, los equipos de emergencia iniciaron trabajos de ventilación y revisión de las instalaciones.

Como consecuencia, la circulación de trenes en la Línea 1 permanece interrumpida entre las estaciones Sagrera y Catalunya.

Además, los trenes de la Línea 2 continúan operando sin realizar parada en la estación Clot, mientras las autoridades concluyen las inspecciones para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo quedará restablecido por completo el servicio en la zona afectada.

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