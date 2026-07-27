Muere Gunther von Hagens, el “Doctor Muerte” que exhibía cadáveres humanos

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Gunther von Hagens creó la plastinación para conservar cuerpos. Foto: Cuartoscuro

El anatomista alemán Gunther von Hagens, reconocido mundialmente por sus exhibiciones de cuerpos humanos conservados y por desarrollar la técnica de plastinación, murió a los 81 años, informó el Instituto de Plastinación, organización que fundó.

Su fallecimiento ocurrió el 24 de julio de 2026 después de enfrentar una “larga y grave enfermedad”, de acuerdo con el comunicado emitido por su familia y colaboradores.

Von Hagens alcanzó notoriedad internacional por las exposiciones Body Worlds (Körperwelten), en las que mostraba cuerpos humanos y animales preservados con una técnica que permitía observar músculos, órganos y estructuras internas con fines educativos.

Sus exposiciones Body Worlds recorrieron decenas de países. Foto: Cuartoscuro



Su equipo confirmó que el propio anatomista había expresado su deseo de que su cuerpo fuera sometido al mismo proceso que desarrolló durante su carrera científica. “Su familia anunció que respetará y cumplirá esa voluntad”, señaló el Instituto de Plastinación.

¿Qué es la plastinación, la técnica creada por Gunther von Hagens?

La plastinación es un método de conservación de tejidos humanos desarrollado por Von Hagens en 1977 durante su trabajo en la Universidad de Heidelberg.

El procedimiento consiste en retirar el agua y las grasas de los tejidos para sustituirlas por materiales como silicona o resina epoxi, lo que permite conservar estructuras anatómicas durante largos periodos.

Gracias a esta técnica, los cuerpos pueden mantenerse en distintas posiciones y mostrar detalles del organismo humano que normalmente sólo pueden estudiarse mediante disecciones tradicionales.

Aunque fue presentada como una herramienta para acercar la anatomía al público, la práctica generó cuestionamientos éticos y debates sobre el uso de restos humanos en exhibiciones.

La plastinación mostró órganos y músculos con fines educativos. Foto: Cuartoscuro

Body Worlds llevó la anatomía a millones de personas, pero generó polémica

Las exposiciones Body Worlds recorrieron diferentes países y permitieron que millones de visitantes observaran cuerpos plastinados con explicaciones sobre anatomía, salud y funcionamiento del organismo.

De acuerdo con el Instituto de Plastinación, las muestras fueron visitadas por más de 58 millones de personas en todo el mundo.

El trabajo de Von Hagens fue reconocido por algunos sectores científicos por su aporte a la divulgación médica, mientras que otros cuestionaron la presentación pública de cadáveres y la procedencia de algunos ejemplares exhibidos.

La exposición permanente que abrió en Berlín en 2015 enfrentó oposición de autoridades locales, quienes llevaron el caso ante tribunales al considerar que podía contravenir disposiciones legales. Finalmente, la justicia permitió su permanencia.

En Rusia también se abrió una investigación en 2021 para revisar si una muestra podía infringir normas relacionadas con aspectos morales y legales.

De Alemania Oriental al reconocimiento internacional

Gunther von Hagens nació y creció en la antigua Alemania Oriental. Durante esa etapa fue encarcelado por intentar abandonar el régimen comunista, aunque posteriormente logró trasladarse a Alemania Occidental.

Estudió Medicina y desarrolló una carrera enfocada en la anatomía y la conservación de tejidos humanos.

Sus seguidores lo describieron como un investigador e inventor que transformó la manera de acercar el conocimiento del cuerpo humano al público, mientras que sus detractores lo consideraron una figura polémica por la naturaleza de sus exhibiciones.

Con su fallecimiento, la comunidad científica y el público internacional recuerdan a una figura que modificó la forma en que millones de personas observaron y entendieron la anatomía humana.

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