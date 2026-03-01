Al menos 8 muertos y 20 heridos tras protestas en favor de Irán en Pakistán

GENERANDO AUDIO...

8 muertos y 20 heridos en Pakistán tras protestas en favor de Irán. Foto: AFP

Este domingo, informes en Irán reportan que al menos ocho personas fallecieron durante las protestas proiraníes frente al Consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán. Además, 20 personas resultaron heridas.

A lo largo del día de ayer, 28 de febrero, cientos de manifestantes se concentraron frente al Consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán. Tras las protestas, varios manifestantes habrían tratado de asaltar el consulado.

Manifestantes protestaron por ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Los manifestantes pro Irán se congregaron para protestar contra Estados Unidos e Israel, luego de que se confirmara la muerte del ayatola Ali Jamenei, quien murió tras la primera ofensiva lanzada ayer por la noche.

Como consecuencia, policía paquistaní intervino cuando los manifestantes intentaron ingresar al consulado, de acuerdo con medios locales.

“Trasladamos al menos ocho cuerpos sin vida a los hospitales públicos de Karachi, mientras que otras 20 personas resultaron heridas en el incidente del consulado”, declaró Muhamad Amin, portavoz del servicio de rescate de la Fundación Edhi, quien añadió que la mayoría presentaba heridas de bala.

El balance provisional de muertos ha sido confirmado por el médico policial Summaiya Syed al medio paquistaní ‘Dawn’. Dos policías heridos y otros dos manifestantes heridos fueron trasladados al Centro Médico de Postgrado Jinnah (JPMC) para recibir tratamiento.

