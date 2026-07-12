Cuba reconecta el Sistema Eléctrico Nacional después de un nuevo apagón

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Cuba reconecta su red eléctrica tras apagones. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Cuba logró reconectar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este domingo, luego de un apagón generalizado que dejó sin servicio a gran parte de la isla. Se trata del segundo corte de esta magnitud registrado en menos de una semana, de acuerdo con información de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

La empresa informó a través de la red social X que a las 6:30 horas locales (10:30 GMT) quedó interconectado el Sistema Eléctrico Nacional en todo el país, tras más de 24 horas de trabajos para restablecer el suministro.

🟢 #Actualización || Sobre el restablecimiento del SEN:



👉 A las 6:30 de esta mañana quedó interconectado el SEN en todo el país.



👉 En línea las Unidades 3 y 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.



👉 En línea la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez Felton.#CubaNoSeRinde — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 12, 2026

Cuba restablece el Sistema Eléctrico Nacional

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) explicó que el proceso para reconectar el Sistema Eléctrico Nacional se vio ralentizado por la escasez de combustible, aunque durante la noche del sábado al domingo los ingenieros lograron acelerar el restablecimiento del servicio.

Según la compañía, más del 65% de los hogares de La Habana, ciudad con una población de 1.7 millones de habitantes, recuperó el suministro eléctrico. Sin embargo, continuaban los cortes programados debido a la baja producción de electricidad.

Este fue el cuarto apagón generalizado registrado en seis meses y el noveno desde finales de 2024 en la isla, que tiene una población de 9.6 millones de habitantes.

El apagón anterior ocurrió el lunes pasado. De acuerdo con la UNE, fue provocado por una fluctuación de voltaje combinada con la baja generación eléctrica derivada de la escasez de combustible. En esa ocasión, el restablecimiento del sistema tomó dos días.

Escasez de combustible y fallas afectan la red eléctrica de Cuba

La red eléctrica de Cuba registra de manera frecuente apagones parciales y generalizados debido al envejecimiento de la infraestructura y a la escasez de combustible.

Según la información disponible, la situación se agravó después de que Washington impuso en enero un bloqueo petrolero que dificulta el suministro de combustible para las centrales eléctricas y los generadores de respaldo que complementan el sistema.

Las siete centrales termoeléctricas que sostienen la mayor parte de la generación eléctrica del país tienen más de 40 años de operación y enfrentan averías constantes o periodos de mantenimiento.

La principal planta de generación de la isla, Antonio Guiteras, ubicada en el occidente del país, reanudó operaciones durante la noche del sábado al domingo.

De acuerdo con la Unión Eléctrica de Cuba, la reincorporación de esta central permitió estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional tras el apagón.

La empresa también informó que, desde principios de este año, la central Antonio Guiteras ha registrado más de 15 paros derivados de fallas consecutivas.

Los cortes prolongados de electricidad continúan afectando a la población. En La Habana pueden extenderse hasta por 30 horas consecutivas y, en otras regiones del país, superar ese tiempo.

Pedro Martínez, mensajero de 63 años, declaró a la AFP que la población enfrenta un nivel de estrés creciente por los apagones y señaló que, a su consideración, no existen soluciones a corto y mediano plazo para atender la situación.

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