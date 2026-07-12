Seis muertos y siete lesionados tras atropello en feria de Viña del Mar; hay un detenido

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Atropello masivo en viña del mar; se detuvo al conductor. Foto: Getty

Un atropello en Viña del Mar dejó seis personas muertas y siete lesionadas la mañana de este domingo, luego de que un vehículo ingresara a la Feria Caupolicán, ubicada en el sector Gómez Carreño, en la región chilena de Valparaíso. El conductor está bajo resguardo de los Carabineros, mientras las autoridades investigan las causas del hecho.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades regionales, el accidente ocurrió alrededor de las 7:45 horas, cuando un vehículo tipo SUV circuló por una vía en sentido contrario y terminó ingresando a la feria, donde atropelló a varias personas que realizaban compras.

#VIÑADELMAR #URGENTE

AHORA| Grave accidente de tránsito en Av Alessandri, altura Gómez Carreño, un vehículo contra el tránsito choca con barreras de contención para luego arrasar con peatones y puestos de la feria Caupolicán, preliminar se informa 6 fallecidos 7 lesionados graves pic.twitter.com/NBnZd9IOOQ — Noticias Valpo Express (@NoticiasValpoEx) July 12, 2026

Atropello en Viña del Mar dejó seis fallecidos

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó en entrevista con Meganoticias que el vehículo se volcó antes de ingresar a la feria y confirmó un saldo preliminar de seis personas fallecidas.

Las víctimas corresponden a tres hombres y tres mujeres, todos adultos.

Asimismo, las autoridades informaron que cinco adultos y dos lactantes resultaron lesionados durante el accidente. Todos se trasladaron al hospital regional de la ciudad y se encuentran fuera de riesgo vital.

Personal de emergencia acudió al lugar para atender a los afectados, mientras equipos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y el inicio de las diligencias.

#VIÑADELMAR #URGENTE

🎥| Momentos de la detención del conductor responsable de la tragedia en la Feria Caupolicán en Viña del Mar, el fatal accidente dejo 6 fallecidos y 6 lesionados. pic.twitter.com/44pDYRs90d — Noticias Valpo Express (@NoticiasValpoEx) July 12, 2026

Conductor fue detenido; investigan las causas del accidente

El conductor del vehículo, un hombre mayor de edad, fue detenido por Carabineros y posteriormente trasladado para la realización de un examen de alcoholemia.

El coronel Jorge Guaita, prefecto de Viña del Mar, señaló que el detenido no registra antecedentes policiales y precisó que las causas del accidente aún son materia de investigación.

“Por causas que se investigan, habría perdido el control. Esto es muy reciente, es parte de la investigación”, explicó el mando policial.

Guaita añadió que, con base en los primeros testimonios recabados, el vehículo circulaba a exceso de velocidad antes del accidente.

Por su parte, el delegado Manuel Millones indicó que, de manera preliminar, el vehículo volcó desde un nivel superior hacia la feria, la cual se encuentra por debajo del nivel de la avenida.

At least six people were killed and multiple others injured after a vehicle plowed into a crowd at the Viña del Mar fair in Chile. Authorities are investigating the incident. pic.twitter.com/UWjeSX2Osc — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

La autoridad agregó que la Feria Caupolicán reúne aproximadamente a mil locatarios y señaló que el flujo de personas era menor al habitual al momento del accidente.

“De 10:00 a 12:00 habría sido un desastre mayor”, comentó el delegado sobre el horario en el que normalmente aumenta la presencia de visitantes.

Tras el atropello, varias personas que se encontraban en el lugar intentaron agredir al conductor, por lo que Carabineros intervino para resguardar su integridad física y concretar su detención.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ese antecedente dependerá de los resultados del examen de alcoholemia y de las diligencias que realiza la investigación.

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