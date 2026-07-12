EE. UU. afirma que el tráfico continúa en el estrecho de Ormuz pese al anuncio de Irán

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Estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este domingo que el tráfico en el estrecho de Ormuz continúa con normalidad y rechazó la versión de Irán sobre un supuesto cierre de esa vía marítima, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países y tras los recientes ataques militares registrados en la región.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que “Irán no controla el estrecho. El tráfico sigue fluyendo”, al responder a las declaraciones emitidas por la Guardia Revolucionaria Islámica.

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Horas después, el organismo estadounidense reiteró su postura mediante una segunda publicación, en la que rechazó la afirmación iraní de que el estrecho había sido cerrado.

🚫 CLAIM: The Iranian commander for the Islamic Revolutionary Guard Corps-Navy recently said on state-owned media that no foreign vessels may pass through the Strait of Hormuz without being identified, tracked, and monitored by Iranian forces.



✅ FACT: Iran does not control the… pic.twitter.com/8lRDNiOpXQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Según CENTCOM, el estrecho de Ormuz “sigue siendo una vía navegable internacional” y las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas para garantizar que continúe funcionando como una ruta para el tránsito marítimo.

CENTCOM rechaza que Irán controle el estrecho de Ormuz

Las declaraciones del ejército estadounidense se producen después de que autoridades iraníes informaran que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado “hasta nuevo aviso”, como parte de la respuesta de Teherán a los bombardeos ejecutados por Washington contra territorio iraní.

El anuncio del cierre ocurrió luego de varios días de enfrentamientos entre ambas naciones.

De acuerdo con la versión estadounidense difundida previamente por CENTCOM, la nueva ofensiva militar de Washington se produjo tras un ataque atribuido a la Guardia Revolucionaria contra el buque comercial M/V GFS Galaxy, con bandera de Chipre, mientras transitaba por esa ruta marítima.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Estados Unidos señaló que esa operación militar tuvo como objetivo infraestructura iraní relacionada con la capacidad para realizar nuevos ataques contra embarcaciones comerciales.

Por su parte, Irán sostuvo que el carguero había apagado sus sistemas de navegación y representaba un riesgo para la seguridad marítima, motivo por el cual aseguró haber realizado disparos de advertencia antes de detener la embarcación.

Escala la tensión entre Estados Unidos e Irán

Además del anuncio sobre el estrecho de Ormuz, Irán lanzó ataques contra varios países aliados de Estados Unidos en la región del Golfo como respuesta a los bombardeos estadounidenses contra la República Islámica.

Este nuevo episodio ocurre mientras ambas partes mantienen un proceso de conversaciones bajo un acuerdo de alto el fuego temporal, cuya continuidad queda en duda ante el aumento de las acciones militares.

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas para el comercio internacional, por lo que cualquier afectación a su operación tiene impacto en la navegación comercial que cruza esa zona.

Mientras Irán sostiene que el paso permanece cerrado, Estados Unidos insiste en que la navegación continúa y que sus fuerzas seguirán posicionadas para mantener abierto el tránsito por la vía marítima internacional.

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