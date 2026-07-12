Videos de vigilancia ponen en duda la versión oficial sobre disparo contra mexicano en EE. UU.

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Lorenzo Salgado fue asesinado por agentes de ICE. Foto: AFP

The Washington Post publicó un análisis de videos de vigilancia que, de acuerdo con el medio, contradicen la versión inicial del Departamento de Seguridad Interior (DHS) sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien recibió un disparo de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo en Estados Unidos.

Las imágenes de seguridad de negocios y residencias, obtenidas y analizadas por The Washington Post, muestran los minutos previos e inmediatamente posteriores al momento en que un agente de ICE disparó contra Lorenzo Salgado Araujo, causándole la muerte.

Before an ICE agent killed Lorenzo Salgado Araujo in Houston on Tuesday, security camera footage obtained by The Times shows that the agents pursuing his van drove aggressively in unmarked vehicles. The videos only provide a partial window into the incident. Here’s what we know pic.twitter.com/pMHTvK2OF2 — Devon Lum (@devonjlum) July 11, 2026

Videos muestran persecución previa a la muerte de Lorenzo Salgado Araujo

De acuerdo con el análisis del diario estadounidense, las grabaciones ofrecen una vista de casi seis minutos de la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo, mientras agentes federales en vehículos sin identificación la seguían.

Según el material difundido, los agentes de ICE perseguían al vehículo del mexicano y, durante el trayecto, las camionetas oficiales sin distintivos le seguían de cerca e incluso le cerraban el paso.

El rotativo señaló que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, por lo que no existe un registro del momento en que ocurrió el disparo. De acuerdo con el medio, esa ausencia de imágenes podría complicar una investigación para determinar si el uso de fuerza letal estuvo justificado.

El análisis de The Washington Post sostiene que en las grabaciones no se observa a Lorenzo Salgado embistiendo los vehículos utilizados por los agentes federales.

ICE’s story about the killing of Lorenzo Salgado Araujo is collapsing under the weight of its own secrecy.



ICE claims Lorenzo rammed a federal vehicle and tried to run over an agent. Then release the evidence.



Release the video. Release the photographs. Release the reports that… pic.twitter.com/YfaW0RVFtA — Joe Walsh (@WalshFreedom) July 11, 2026

Análisis contradice la versión inicial del DHS

La evidencia en video, según The Washington Post, se contrapone a la versión inicial difundida por el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

En esa versión, el DHS afirmó que el agente disparó “en defensa propia”, después de que Salgado Araujo presuntamente intentó embestir a los uniformados.

El periódico indicó que el nuevo material podría aportar elementos para corroborar lo ocurrido durante el operativo.

El medio también señaló que las grabaciones de vigilancia y los testimonios de resultan relevantes en otros tiroteos. El año pasado, por ejemplo, participaron agentes de ICE, y que en algunos casos han contradicho las declaraciones emitidas por el DHS.

Asimismo, The Washington Post informó que los tres hombres que viajaban junto con Lorenzo Salgado Araujo declararon que un agente federal disparó casi de inmediato después de que descendieron del vehículo y que, en ningún momento, la víctima se dirigió hacia el uniformado.

De acuerdo con el periódico, los tres acompañantes quedaron bajo arresto tras el operativo y permanecen detenidos por autoridades de inmigración.

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