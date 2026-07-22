Alcalde de Nueva York: “Netanyahu es un criminal de guerra” y no es bienvenido

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Alcalde de NY llama “criminal de guerra” a Netanyahu; Trump lo defiende. Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, generó controversia al declarar que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es un “criminal de guerra” y al respaldar públicamente la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el alcalde acusó al mandatario israelí de ser responsable de miles de muertes en Gaza y sostuvo que debería enfrentar un proceso judicial internacional.

“Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra, el arquitecto de un genocidio horrible contra el pueblo palestino”, afirmó Mamdani.

El alcalde también señaló que coincide con la postura de la Corte Penal Internacional.

“Como he dicho, estoy de acuerdo con la ICC, que Benjamin Netanyahu debería ser arrestado y probado por sus crímenes, como lo hago con cualquiera más encargado por la ICC.”

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

Netanyahu no es bienvenido en Nueva York, afirma el alcalde

Mamdani reconoció que la ciudad de Nueva York no cuenta con facultades legales para ejecutar una orden de arresto internacional por cuenta propia, pero pidió al gobierno federal actuar en caso de que Netanyahu visite territorio estadounidense.

“El gobierno federal, sin embargo, lo hace, y le pido a ellos que se unan a la ICC y ejecuten esta garantía.”

Asimismo, lanzó un mensaje directo sobre una eventual visita del líder israelí a la ciudad.

“Y quiero ser igualmente claro. Benjamin Netanyahu no es bienvenido en Nueva York, ni en cualquier otro criminal de guerra a gran escala.”

¿Por qué Netanyahu viajaría a Nueva York?

Las declaraciones ocurren semanas antes de la prevista participación de Netanyahu en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La sesión inaugural está programada para el 8 de septiembre de 2026 en Nueva York y será presidida por Khalilur Rahman, representante de Bangladesh.

De acuerdo con el portal oficial de la ONU, el tema central del encuentro será:

“Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

La posible asistencia del primer ministro israelí ha generado atención internacional debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional y a las críticas de diversos líderes políticos.

Trump respalda a Netanyahu y rechaza cualquier arresto

Tras las declaraciones del alcalde neoyorquino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa del mandatario israelí y rechazó cualquier posibilidad de que sea detenido en territorio estadounidense.

“Benjamin Netanyahu no será arrestado, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América.”

Trump argumentó que el primer ministro israelí enfrenta a Irán y criticó a quienes impulsan acciones judiciales en su contra.

“Los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes.”

Las posturas encontradas reflejan la creciente polarización política en torno al conflicto en Medio Oriente y a la eventual presencia de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU durante septiembre.

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