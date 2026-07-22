Seis ballenas beluga rescatadas llegan a nuevos hogares en Estados Unidos

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Foto: Reuters

Cuatro ballenas beluga rescatadas del parque marino Marineland, en Ontario, Canadá, llegaron este martes al Shedd Aquarium de Chicago, Estados Unidos, mientras que otras dos fueron trasladadas a SeaWorld San Antonio, en Texas. El movimiento forma parte de un operativo internacional para reubicar a 30 ejemplares tras el cierre definitivo del recinto canadiense.

Las seis ballenas beluga viajaron en contenedores especializados con control de temperatura. El traslado se realizó por carretera y avión, acompañado en todo momento por veterinarios y especialistas en el cuidado de mamíferos marinos.

Las imágenes difundidas por el Shedd Aquarium muestran cómo los ejemplares fueron hidratados durante el viaje, supervisados por personal especializado y trasladados cuidadosamente hasta sus nuevos espacios, donde comenzaron su proceso de adaptación.

Éste es el primer traslado de un plan internacional diseñado para garantizar el bienestar de los animales que permanecían en Marineland.

¿Por qué reubicaron a las ballenas beluga?

Las ballenas beluga formaban parte de una manada alojada en Marineland, un parque marino ubicado en Niagara Falls, Ontario, que cerró sus operaciones y ya no podía ofrecer atención adecuada a largo plazo.

A principios de este año, varios acuarios acreditados por la Association of Zoos and Aquariums (AZA) fueron convocados para colaborar en un programa de rescate y reubicación de los animales.

Según el comunicado, los equipos del Shedd Aquarium y SeaWorld San Antonio vigilan de forma permanente la salud de los ejemplares mientras se adaptan a sus nuevos hábitats.

Más traslados ya están en marcha

El rescate de las ballenas beluga continuará durante los próximos meses. Las instituciones participantes informaron que ya se preparan nuevos traslados hacia el Georgia Aquarium, SeaWorld San Diego y el Oceanogràfic de Valencia, en España, como parte del plan para encontrar un nuevo hogar a los 30 ejemplares que permanecían en Marineland.

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