Tragedia en Guyana: naufragio de ferry deja al menos 41 muertos y decenas de desaparecidos

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Trágico naufragio en Guyan. Foto: AFP / NCN GUYANA / HANDOUT

Al menos 41 personas murieron tras el naufragio de un ferry en Guyana, ocurrido la noche del sábado frente a las costas del país sudamericano. De acuerdo con el más reciente reporte oficial difundido por el Gobierno guyanés, la embarcación transportaba 179 personas, una cifra superior a los 133 pasajeros registrados en la lista oficial.

Naufragio del ferry mantiene búsqueda de desaparecidos

El ferry había partido de Georgetown, la capital de Guyana, con destino a Port Kaituma, una comunidad ubicada en el interior del país, en la región de Esequibo. Para llegar, la embarcación debía recorrer un tramo por mar antes de remontar un río.

Este martes fueron recuperados 14 cuerpos más, por lo que el saldo de víctimas aumentó de 27 a 41 fallecidos.

Hasta el momento también se reportan 77 personas rescatadas. Sin embargo, decenas de pasajeros continúan desaparecidos, por lo que las labores de búsqueda siguen activas.

Amplían operativo de rescate tras el accidente

Las tareas de búsqueda comenzaron la madrugada del domingo, luego de que las autoridades recibieran un llamado de emergencia.

En el operativo participan elementos de protección civil, cuerpos de rescate y pescadores locales, quienes ampliaron el área de búsqueda de 400 a 1,070 kilómetros cuadrados para tratar de localizar a los desaparecidos.

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, explicó que los cálculos oficiales indican que el ferry llevaba 179 personas a bordo, lo que evidencia que viajaban más pasajeros de los registrados oficialmente.

Buzos franceses y equipos locales continúan con las operaciones de búsqueda y recuperación submarina en la zona donde ocurrió el accidente.

Venezuela expresa solidaridad por la tragedia

El naufragio del ferry en Guyana representa una de las peores tragedias recientes para este país sudamericano de menos de un millón de habitantes.

El destino final del ferry era Port Kaituma, una localidad ubicada en la región del Esequibo, territorio de aproximadamente 160 mil kilómetros cuadrados, administrado por Guyana desde hace más de un siglo y que mantiene una disputa territorial con Venezuela.

Tras conocerse la actualización del saldo de víctimas, la Cancillería de Venezuela expresó su solidaridad con Guyana mediante un comunicado. Caracas señaló que sigue de cerca la emergencia y manifestó su deseo de éxito en las labores de rescate que continúan en la zona del naufragio.

Las autoridades guyanesas mantienen las operaciones de búsqueda mientras intentan localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas.

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