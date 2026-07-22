La tendencia global crece: 25 países de la OCDE debaten edad mínima en redes sociales

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En 25 países de la OCDE se discute o analiza edad para redes sociales. Foto: AFP

Ahora que el Parlamento de Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales para menores de 15 años, te diremos qué otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya lo hicieron o están a punto de ello.

Las restricciones al uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes avanzan con rapidez. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 25 países miembros y economías candidatas ya tienen en vigor, aprobaron o analizan leyes para establecer una edad mínima de acceso a estas plataformas. La mayoría de las propuestas fija el límite entre 15 y 16 años, con el objetivo de proteger a los menores frente a los riesgos del entorno digital.

Las restricciones crecieron cinco veces en poco más de un año

La OCDE explica que el cambio ha sido acelerado. A finales de 2023, sólo un país miembro o candidato analizaba establecer restricciones de edad para el uso de redes sociales.

Dos años después, la cifra aumentó a 12 y ya existía una ley en vigor. Para abril de 2026, el número llegó a 25 países, lo que representa un crecimiento de más de cinco veces en apenas 16 meses.

Países de la OCDE donde se discute edad en redes sociales.

Proponen una edad mínima de 15 o 16 años

Aunque cada país tiene tradiciones jurídicas y modelos regulatorios distintos, la OCDE observa una tendencia clara: la mayoría de las iniciativas establece una edad mínima de entre 15 y 16 años para acceder a las redes sociales.

Hasta ahora, Australia, Brasil e Indonesia son los únicos países con leyes ya vigentes, y todas fijan el acceso a partir de los 16 años. A ello se suma Francia.

En otros casos se han planteado edades menores, generalmente entre 13 y 14 años, como ocurre en algunas propuestas presentadas en Austria, Canadá, Tailandia y algunas jurisdicciones de Estados Unidos.

Las redes sociales ofrecen oportunidades de conexión y creatividad para los niños, pero también implican riesgos.



Aunque en países de la #OCDE están aumentando las restricciones de edad, estas no son una solución definitiva.



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La mayoría de las leyes aún sigue en discusión

De los 25 países identificados por la OCDE, 22 todavía se encuentran en etapa de propuesta o consulta pública y solo tres ya aplican estas restricciones.

El organismo señala que este proceso puede tardar varios años antes de convertirse en legislación definitiva y que aún es pronto para evaluar los resultados de las normas que ya entraron en vigor.

Además, algunos gobiernos podrían esperar a conocer la experiencia de otros países antes de adoptar medidas similares.

Las restricciones para menores de edad avanzan. Foto: AFP

Restringir el acceso no resolverá todos los riesgos

La OCDE advierte que establecer una edad mínima no es una solución por sí sola para proteger a niños y adolescentes en internet.

El organismo considera que las restricciones deben formar parte de una estrategia más amplia que incluya plataformas diseñadas pensando en la seguridad infantil, sistemas eficaces para verificar la edad y servicios adecuados para cada etapa de desarrollo.

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