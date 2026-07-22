Tras derrota de Argentina ante España, diputado plantea que extranjeros paguen por educación y salud

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Argentina propone cobrar salud y educación a extranjeros. Foto:Getty/Reuters

El diputado de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, presentó un proyecto para establecer cobros a extranjeros por el uso de universidades y hospitales públicos, luego de una serie de críticas en redes sociales relacionadas con la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Argentina es el único país del mundo que da salud y educación GRATIS a los extranjeros. Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa? Está muy bien. Tenemos que cortarles todo YA. Y deportar a todos los que estén acá ilegalmente. Tan malos somos? Seamos malos de verdad. — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

Agustín Romo propone arancelar educación y salud para extranjeros

A través de una publicación en redes sociales, el legislador argentino señaló que busca modificar el acceso gratuito a servicios públicos para personas extranjeras que residen en Argentina.

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460 — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

Romo afirmó que presentó un proyecto para “arancelar la salud y la educación a extranjeros” en la provincia de Buenos Aires. Además, cuestionó que ciudadanos de otros países puedan acceder a universidades públicas y atención médica sin costo.

El diputado escribió:

“Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”.

También señaló que la educación pública debería estar destinada únicamente a ciudadanos argentinos y criticó que personas extranjeras puedan continuar sus estudios o recibir atención médica en el país.

Universidad pública y gratuita para los ARGENTINOS. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Echenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron. — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

Polémica tras comentarios sobre la final del Mundial 2026

Las declaraciones del legislador generaron reacciones en redes sociales después de la derrota y la mofa de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.

El diputado relacionó sus críticas con comentarios y burlas que circularon entre aficionados de distintos países tras el resultado del partido. Sin embargo, la propuesta generó debate sobre el acceso de extranjeros a servicios públicos y las políticas de educación y salud en Argentina.

Romo también planteó que las personas extranjeras que se encuentren en situación irregular deberían ser deportadas, aunque sus declaraciones han sido cuestionadas por distintos sectores.

¿Qué otros países ofrecen educación pública a extranjeros?

El acceso gratuito o de bajo costo para estudiantes extranjeros también existe en otros países. Algunas naciones cuentan con universidades públicas financiadas por el Estado bajo distintos requisitos.

Entre los países con modelos de educación superior pública o con costos reducidos se encuentran:

Alemania: universidades públicas sin matrícula en la mayoría de los estados, con cuotas administrativas

universidades públicas sin matrícula en la mayoría de los estados, con cuotas administrativas Austria: estudios universitarios con costos reducidos

estudios universitarios con costos reducidos Islandia: instituciones públicas con cuotas de inscripción

instituciones públicas con cuotas de inscripción Grecia: licenciaturas gratuitas en universidades públicas

licenciaturas gratuitas en universidades públicas República Checa: educación gratuita en programas impartidos en checo

educación gratuita en programas impartidos en checo Polonia: programas gratuitos en polaco y opciones con costos moderados

programas gratuitos en polaco y opciones con costos moderados Eslovaquia: estudios gratuitos en universidades públicas cuando se cursa en eslovaco

estudios gratuitos en universidades públicas cuando se cursa en eslovaco Uruguay: universidad pública gratuita para estudiantes extranjeros

universidad pública gratuita para estudiantes extranjeros Brasil: universidades federales públicas sin matrícula, aunque con procesos competitivos de ingreso

universidades federales públicas sin matrícula, aunque con procesos competitivos de ingreso México: instituciones públicas con cuotas reducidas

instituciones públicas con cuotas reducidas Cuba: educación superior financiada por el Estado

La iniciativa presentada por Agustín Romo deberá continuar su proceso legislativo para determinar si avanza dentro de la provincia de Buenos Aires.

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