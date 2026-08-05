Alemania investiga dron con explosivo que paralizó aeropuerto de Leipzig

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Foto: AFP

El aeropuerto de Leipzig-Halle, en Alemania, suspendió temporalmente sus operaciones luego de que las autoridades detectaran un dron con un artefacto explosivo, incidente que también obligó a desviar vuelos y provocó que un avión chocara en el aire con un objeto no identificado. La terminal es considerada un punto estratégico para la OTAN y para el envío de ayuda militar y civil a Ucrania.

Las operaciones estuvieron interrumpidas durante dos horas, mientras especialistas desactivaban el dispositivo y realizaban labores de seguridad en la pista.

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Leipzig?

De acuerdo con las autoridades alemanas, el incidente comenzó cuando un avión no pudo aterrizar debido al cierre temporal del aeropuerto y, durante la maniobra para retomar altura, aparentemente impactó otro objeto.

La aeronave logró aterrizar sin contratiempos en el aeropuerto de Hanóver, ubicado a unos 200 kilómetros al noroeste de Leipzig. También fueron desviados un vuelo de pasajeros procedente de Mallorca y varios aviones de carga.

Imágenes difundidas por agencias de noticias mostraron vehículos de policía, bomberos y un robot especializado en desactivación de explosivos cerca de un avión de carga de Antonov Airlines y otro de DHL.

Embajador de Ucrania apunta a Rusia

Tras conocerse el incidente, el embajador de Ucrania en Alemania, Oleksii Makeiev, señaló a Rusia como posible responsable.

“¿Quién más podría ser aparte de Rusia?”, declaró en una entrevista con la cadena Welt TV.

Hasta el momento, las autoridades alemanas no han atribuido oficialmente la responsabilidad del hecho y mantienen abierta la investigación.

El gobierno recordó que en los últimos meses Alemania ha advertido sobre presuntos intentos de sabotaje, campañas de desinformación y ciberataques provenientes de potencias extranjeras, especialmente Rusia. Además, señaló que otros países europeos también han detectado drones sobre aeropuertos, bases militares e instalaciones industriales.

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