China responde a sanciones de EE. UU. con medidas contra seis empresas

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China sanciona a seis entidades en respuesta a EE. UU. Foto: AFP

China anunció este miércoles una serie de contramedidas contra seis entidades estadounidenses, luego de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a compañías chinas bajo el argumento de presunto trabajo forzoso en la región de Xinjiang.

El Ministerio de Comercio de China informó que las restricciones entraron en vigor de manera inmediata y aseguró que la decisión busca responder a las acciones adoptadas por Washington, las cuales considera una violación al derecho internacional y una afectación a sus intereses nacionales.

¿Por qué China tomó represalias contra Estados Unidos?

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, las sanciones impuestas por Estados Unidos contra empresas chinas relacionadas con Xinjiang constituyen una medida que “viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”.

Además, el Gobierno chino afirmó que estas acciones perjudican la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país, por lo que decidió aplicar restricciones a diversas entidades estadounidenses.

Las seis entidades sancionadas por China

Las contramedidas anunciadas por Beijing incluyen a las siguientes organizaciones y empresas de Estados Unidos:

Applied DNA Sciences, Inc.

Stratum Reservoir, LLC.

Altana Technologies, Inc.

Responsible Business Alliance

Verite Group, Inc.

Human Rights in China

Según el Gobierno chino, estas entidades habrían colaborado o respaldado las sanciones promovidas por Estados Unidos en relación con la situación en Xinjiang.

¿Qué implican las contramedidas anunciadas por Beijing?

Con la entrada en vigor de las restricciones, organizaciones, empresas e individuos dentro de China no podrán mantener:

Transacciones comerciales

Acuerdos de cooperación

Cualquier otra actividad relacionada con las seis entidades estadounidenses sancionadas.

Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte de la respuesta oficial de China frente a las acciones impulsadas por Washington.

Continúan las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos

El nuevo anuncio refleja que las diferencias entre China y Estados Unidos continúan extendiéndose más allá del ámbito comercial y tecnológico, ahora con nuevas medidas relacionadas con el tema de Xinjiang.

En los últimos años, ambos países han intercambiado sanciones y restricciones contra empresas, funcionarios y organizaciones, en medio de desacuerdos sobre comercio, derechos humanos, seguridad nacional y desarrollo tecnológico.

Con estas nuevas contramedidas, China reiteró que responderá a las acciones que considere contrarias a sus intereses y mantendrá restricciones contra las entidades que, a su juicio, respalden sanciones consideradas ilegales por el gobierno de Beijing.

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