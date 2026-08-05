Captura del “Mayo” debe ser una victoria para México y EE. UU., afirma Ken Salazar

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Ken Salazar, exembajador de EE. UU. en México. Foto: Cuartoscuro

La captura de Ismael “Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, debe entenderse como una victoria conjunta de México y Estados Unidos contra la violencia, y no como un motivo de confrontación entre ambos gobiernos, afirmó Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, durante la presentación virtual de su libro Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva.

“La realidad es que debería de ser una victoria por México y los Estados Unidos, no por qué estar en eso, es victoria contra estos que traen tanta violencia hacia México”, Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México

Ken Salazar pide centrar el debate en la seguridad

Salazar recordó que durante su gestión como embajador conoció de cerca la situación de inseguridad en la región fronteriza y sostuvo que esa realidad debe ser la prioridad. Además, destacó que el debate debe centrarse en ese tema y no en las disputas relacionadas con la captura de líderes del narcotráfico.

“Cuando se dice que todo está muy seguro, eso no es la realidad. Pregúntenle al pueblo que vive por toda esa frontera chica, pregúntenle al pueblo si se sienten seguros. Ahí es donde está la verdad. Es de lo que se debería estar hablando en estos tiempos, no de dos capos, de un asunto que pasó por ellos, no por el gobierno de Estados Unidos o de México”, Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México

El exembajador indicó que en su libro presenta su versión sobre los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando fue capturado Ismael “Mayo” Zambada, durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

De cara al futuro, planteó fortalecer la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá, y dijo confiar en el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su equipo de seguridad.

“Yo tengo esperanzas grandes de esta presidenta Sheinbaum, porque la conozco y conozco algunos de su equipo muy bien, como Omar García Harfuch, y espero que ese equipo nos sirva en una política nueva también en la relación”, Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México

Ken Salazar critica polarización en Estados Unidos

Desde Estados Unidos, Salazar criticó el panorama que enfrentan los migrantes y la polarización política que, dijo, atraviesa actualmente a su país.

“Aquí en los Estados Unidos hay una crisis política grande porque el presidente actual está queriendo dividir esta nación de una manera que no había visto yo en toda mi vida”, Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México

El exembajador adelantó que la edición en español de Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva será publicada en septiembre de 2026.

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