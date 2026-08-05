Papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre; será su primer viaje a Sudamérica como pontífice

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Papa León XIV. Foto: Cuartoscruo.

El Papa León XIV realizará en noviembre su primer viaje pastoral a Sudamérica desde el inicio de su pontificado, con una gira que incluirá Uruguay, Argentina y Perú, donde visitará diez ciudades entre el 6 y el 17 de noviembre, confirmó el Vaticano.

El recorrido marcará el regreso del Pontífice a una región donde pasó gran parte de su vida como misionero y donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido como líder de la Iglesia católica.

El Papa recorrerá tres países en 12 días

De acuerdo con el Vaticano, la gira iniciará en Uruguay, continuará en Argentina y concluirá en Perú, país del que obtuvo la nacionalidad en 2015 y donde ejerció durante varios años como obispo y arzobispo emérito de Chiclayo.

La etapa peruana será la más extensa del viaje. Entre el 11 y el 17 de noviembre, el Papa León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en lo que será la primera visita de un Pontífice a Perú desde 2018.

Tras el anuncio, el arzobispado de Lima celebró la noticia con un mensaje en redes sociales: “¡Vuelve a casa!”.

Uruguay recibirá a un Papa tras casi cuatro décadas

La gira comenzará del 6 al 8 de noviembre en Uruguay, donde el Papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Será la primera visita de un Pontífice al país desde los viajes de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

La Iglesia uruguaya calificó el acontecimiento como una oportunidad para fortalecer la esperanza y convocó a la población a participar en las actividades programadas.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, destacó la relevancia del viaje.

“La venida de esa figura que representa la paz y la búsqueda de la estabilidad (…) en un orden desordenado que tenemos en el mundo, va a ser una gran cosa”, afirmó.

Durante su estancia, el Papa sostendrá un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, encabezará una misa en Paysandú, participará en un acto con fieles en el estadio Centenario de Montevideo y visitará un barrio popular de la capital. La visita concluirá en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

Argentina volverá a recibir a un Pontífice

Después de Uruguay, el Papa León XIV viajará a Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, ciudad donde se encuentra la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.

Será el primer viaje de un Pontífice a Argentina desde 1987, ya que el Papa Francisco nunca regresó a su país natal durante su pontificado.

El presidente argentino, Javier Milei, calificó la visita como “histórica para todos los argentinos”, mientras que el canciller Pablo Quirno informó que el gobierno declarará el viaje de interés nacional y coordinará con la Santa Sede la logística, seguridad y organización del evento.

Asimismo, confirmó que el Papa León XIV sostendrá una reunión con el mandatario argentino.

Perú cerrará la gira pastoral

La última etapa del recorrido tendrá lugar en Perú, donde el Papa visitará ciudades con un significado especial en su trayectoria religiosa.

Antes de convertirse en Pontífice, Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su ministerio en territorio peruano, donde también obtuvo la ciudadanía.

Desde su elección en mayo de 2025, el Papa León XIV ha realizado visitas oficiales a Turquía, Líbano, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial, Mónaco y España.

En sus intervenciones públicas ha insistido en temas como el diálogo social, la paz y la defensa de la dignidad de las personas, especialmente de los migrantes.

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