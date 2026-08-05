Tras 50 horas, termina erupción del volcán de Fuego, pero sigue la alerta en Guatemala

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Volcán de Fuego en Guatemala expulsa ceniza. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La erupción del volcán de Fuego en Guatemala finalizó, después de unas 50 horas de actividad que obligaron a evacuar a más de mil 700 personas de comunidades ubicadas en las faldas del coloso. El Instituto Nacional de Vulcanología informó que no hubo víctimas ni daños en estructuras.

El proceso eruptivo comenzó el lunes y provocó que las autoridades activaran la alerta roja, considerada el nivel máximo de peligrosidad, en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

📍 Volcán de Fuego, Guatemala

📅 05/08/2026

Volcán de Fuego continues its eruptive phase with explosions, ash emissions and lava activity. Authorities maintain alerts and evacuations as the risk of pyroclastic flows persists near surrounding communities.#Fuego #Guatemala… pic.twitter.com/Bk5nk8RCjr — 24/7 Weather phenomena Observer (@MoazMoaz777) August 5, 2026

Volcán de Fuego regresa a niveles normales

El Instituto Nacional de Vulcanología señaló que, tras acumular aproximadamente 50 horas desde el inicio de la erupción, la actividad eruptiva terminó y el volcán regresó a sus niveles normales.

El organismo, sin embargo, advirtió que todavía existen riesgos relacionados con la actividad volcánica. Entre ellos están:

Avalanchas de material volcánico que pueden descender por las laderas

que pueden descender por las laderas Dispersión de ceniza , que podría afectar algunas zonas

, que podría afectar algunas zonas Posibles afectaciones al tráfico aéreo

Por ello, las autoridades recomendaron mantener activos los protocolos de respuesta y gestión de riesgos.

Más de mil 700 personas fueron evacuadas

La erupción del volcán de Fuego, considerado uno de los volcanes más activos de Centroamérica, llevó a las autoridades guatemaltecas a ordenar evacuaciones en comunidades cercanas al coloso, que tiene una altura de 3 mil 763 metros.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el incremento de actividad comenzó desde la noche del lunes.

Entre las comunidades afectadas estuvieron El Porvenir y Las Lajitas. Al menos 500 personas fueron trasladadas a refugios temporales en el municipio de San Juan Alotenango.

¿Qué sigue tras la erupción del volcán de Fuego?

Aunque la actividad eruptiva terminó y el volcán regresó a niveles normales, las autoridades mantienen la vigilancia debido a que todavía pueden presentarse avalanchas de material volcánico y caída de ceniza.

Por ahora, el llamado oficial es a mantener las medidas de prevención y atención a las recomendaciones relacionadas con la actividad del volcán de Fuego en Guatemala.

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