Alertan sobre presunto plan para atentar contra presidente electo de Colombia

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Investigan un presunto plan para atentar contra Abelardo De La Espriella Foto: AFP

El equipo de seguridad del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó que recibió información de inteligencia sobre un presunto plan criminal para atentar contra su vida durante su agenda de empalmes regionales.

#ATENCIÓN | El equipo de seguridad del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), recibió información de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida durante la agenda de empalmes regionales.



De acuerdo con… pic.twitter.com/t6CWOO65Kf — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 20, 2026

Presunto atentado contra Abelardo De La Espriella

De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Prensa del presidente electo, existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3 mil millones de pesos colombianos por parte de estructuras criminales del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC para ejecutar un atentado.

“El equipo de seguridad del presidente electo Abelardo De La Espriella recibió en las últimas horas información

de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de la

agenda de empalmes regionales”.

El documento también advierte sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, con el objetivo de aprovechar esos escenarios para llevar a cabo una acción violenta.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado públicamente el contenido de los reportes de inteligencia.

El presidente electo mantendrá su agenda

Pese a la alerta, Abelardo De La Espriella aseguró que no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalmes territoriales.

En el comunicado, el presidente electo señaló que Colombia no puede ceder ante las amenazas de organizaciones criminales que buscan imponer el miedo mediante la violencia. No obstante, anunció que se implementarán controles extraordinarios de seguridad para proteger tanto a los asistentes a los eventos públicos como a los integrantes de su equipo de gobierno.

Gobierno electo pide investigar la amenaza

La Oficina de Prensa del presidente electo solicitó a las autoridades competentes avanzar con rapidez en las investigaciones para determinar el origen de la amenaza, identificar a los posibles responsables y evitar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del mandatario electo o de la población civil.

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