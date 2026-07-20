Trump impone aranceles adicionales del 50% a productos de Canadá; aumenta tensión comercial

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Aranceles del 50% a productos de Canadá. Foto: GETTY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes decretos para imponer aranceles adicionales del 50% a diversos productos de Canadá, al acusar al Gobierno canadiense de mantener un “trato discriminatorio” contra bienes estadounidenses en sectores como el alcohol, los automóviles y los productos lácteos.

La medida afectará a una amplia lista de mercancías, entre ellas vino, palos de hockey y cemento. Las nuevas tarifas entrarán en vigor dentro de 30 días, informó la Casa Blanca.

Trump aplica nuevos aranceles del 50% a productos de Canadá

De acuerdo con la Casa Blanca, los nuevos aranceles a Canadá se aplicarán, en términos generales, a productos que ingresan a Estados Unidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para justificar la decisión, el Gobierno estadounidense recurrió a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición que permite responder a prácticas comerciales consideradas discriminatorias por parte de otros países.

El especialista Scott Lincicome, del Instituto Cato, señaló que es la primera ocasión en que esa herramienta legal es utilizada por un presidente estadounidense.

¿Por qué Estados Unidos tomó esta decisión?

La administración de Trump argumentó que Canadá, junto con China, fue uno de los pocos países que respondió con represalias comerciales a los aranceles impuestos por Washington el año pasado. La mayoría de esas tarifas fueron posteriormente anuladas por la Corte de Estados Unidos.

Además, la Casa Blanca acusó a varias provincias canadienses de suspender la compra de alcohol estadounidense y de limitar las importaciones de vehículos fabricados en Estados Unidos por empresas que trasladaron su producción de regreso al país.

“Canadá ha retirado los productos alcohólicos estadounidenses de las estanterías canadienses (…) e impuesto un tope a las exportaciones de vehículos estadounidenses a Canadá provenientes de empresas que están regresando su producción a Estados Unidos”. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos

Crece la tensión entre Washington y Ottawa

La decisión podría agravar las diferencias entre ambos países, que ya enfrentaban fricciones por las amenazas arancelarias de Trump relacionadas con el humo de los incendios forestales que cruzó la frontera hacia Estados Unidos.

Las provincias canadienses también han impulsado boicots contra productos estadounidenses en respuesta a las políticas comerciales de Washington y a las reiteradas declaraciones de Trump sobre convertir a Canadá en el “estado 51” de Estados Unidos.

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