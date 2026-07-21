Canadá acusa a EE. UU. de violar el T-MEC tras anunciar arancel del 50%

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Canadá buscará negociar con EE. UU. tras arancel del 50%. Foto: AFP

El Gobierno de Canadá rechazó el anuncio de la administración de Estados Unidos de imponer un nuevo arancel del 50% a una cantidad significativa de productos canadienses y aseguró que la medida representa una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o CUSMA).

A través de un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro, el gobierno canadiense afirmó que esta decisión forma parte de una serie de acciones comerciales unilaterales emprendidas por Washington durante los últimos meses, entre ellas los aranceles aplicados al sector automotriz canadiense.

Canadá sostuvo que las medidas adoptadas por Estados Unidos contravienen los compromisos establecidos en el acuerdo comercial y recordó que ha respondido con acciones equivalentes conforme a sus derechos.

My statement on the United States administration’s intention to impose new tariffs on Canadian goods: pic.twitter.com/wl8JtbQjyC — Mark Carney (@MarkJCarney) July 20, 2026

Canadá intensificará negociaciones tras el aumento de aranceles

El gobierno canadiense informó que buscará acelerar el diálogo con Estados Unidos para resolver el conflicto comercial y avanzar en la modernización del T-MEC.

“Estamos listos para intensificar esas discusiones en las próximas semanas. Canadá cree en los beneficios del comercio libre y justo, como lo demuestra el hecho de que nuestro nuevo gobierno haya firmado más de 20 nuevas asociaciones económicas y de seguridad.”

Las autoridades señalaron que el país continuará promoviendo el comercio libre y justo, al tiempo que fortalecerá sus relaciones económicas con otros socios internacionales.

Gobierno canadiense promete apoyar a trabajadores y empresas

El comunicado también indica que las provincias, territorios y distintos sectores productivos han mantenido una postura conjunta para enfrentar las medidas comerciales de Estados Unidos.

El Gobierno de Canadá aseguró que continuará implementando acciones para proteger a trabajadores, agricultores, empresas y familias, además de fortalecer la economía nacional ante el impacto de los nuevos aranceles.

Asimismo, advirtió que la disputa comercial ha incrementado los costos para las familias, especialmente en Estados Unidos, por lo que reiteró su disposición para alcanzar una solución negociada que beneficie a ambos países.

Canadá insiste en defender el T-MEC

Las autoridades canadienses afirmaron que seguirán defendiendo los principios del T-MEC y mantendrán abiertas las negociaciones con Washington para resolver los temas pendientes.

El Gobierno reiteró que está preparado para adoptar las medidas necesarias para proteger su economía y respaldar a los sectores afectados, mientras continúan las conversaciones con Estados Unidos sobre el futuro de la relación comercial entre ambos países.

¿Por qué Estados Unidos impuso un arancel del 50% a Canadá?

El arancel del 50% anunciado por el presidente Donald Trump se sustenta en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición que permite a Estados Unidos imponer sanciones comerciales cuando considera que otro país aplica un trato discriminatorio a productos estadounidenses. Según especialistas, es la primera vez que un mandatario estadounidense recurre a este mecanismo.

La Casa Blanca argumentó que Canadá ha discriminado a bienes de Estados Unidos mediante restricciones a bebidas alcohólicas, vehículos y otras importaciones, además de responder con represalias comerciales a los aranceles aplicados por Washington el año pasado. Con base en ello, la administración de Trump decidió imponer las nuevas tarifas a diversos productos canadienses.

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