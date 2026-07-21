La portada de The Economist y su supuesto vínculo con el título de España

GENERANDO AUDIO...

En redes sociales creen que The Economist anticipó al ganador. Foto: IA

Tras el triunfo español en el Mundial de Futbol 2026, en redes sociales se reavivó el debate sobre la portada anual del semanario The Economist, que muestra a un futbolista de rojo rematando un balón y que todos visualizan como una predicción.

Así pues, la portada The World Ahead 2026, publicada en noviembre de 2025, sigue alimentando todo tipo de teorías conspirativas, en este caso sobre la supuesta predicción de España, campeón mundial.

¿Qué muestra la portada de The World Ahead 2026?

Como ocurre cada año, la portada anual del semanario The Economist muestra una ilustración repleta de símbolos relacionados con política, economía, tecnología, conflictos internacionales y otros temas de interés global, como lo fue el Mundial de Futbol.

Llama la atención el futbolista vestido con uniforme rojo en el momento de ejecutar un potente remate al balón, casi igual a la forma en que remató Ferran Torres para conseguir el gol del triunfo.

Detalle que no pasó desapercibido en redes sociales, como X, Facebook y TikTok, por lo que varios usuarios aseguran que la revista “había acertado” una vez más en sus supuestas predicciones.

The World Ahead 2026 offers analysis, predictions and speculation for the coming year, whatever it might bring. Read our annual issue https://t.co/fBfcWGrRO5 pic.twitter.com/Wjxj7oe5z2 — The Economist (@TheEconomist) November 16, 2025

¿The Economist realmente hizo esa predicción?

Hasta el momento, no existe ninguna evidencia de que The Economist haya afirmado que España sería campeona del Mundial 2026.

La revista tampoco ha publicado una explicación en la que relacione al futbolista ilustrado con una selección nacional en particular. La imagen forma parte de una portada artística integrada por decenas de símbolos cuya interpretación queda abierta al lector.

Por ello, la asociación entre el uniforme rojo y la selección española surge exclusivamente de las interpretaciones realizadas por usuarios en redes sociales, no de una declaración oficial del medio británico.

🇪🇸🔴 │ ¿LO HABÍA ANTICIPADO?



📰 Meses antes de la Copa del Mundo, una portada de The Economist llamó la atención al mostrar a un misterioso futbolista vestido de rojo, dando pie a todo tipo de teorías.+ pic.twitter.com/NrmsQOoePw — SATA TW. (@MalaSantaMx) July 19, 2026

Una coincidencia que alimentó el debate

La victoria de España reavivó una teoría que parecía haber perdido fuerza cuando otras selecciones avanzaban en el torneo. Ahora, el futbolista vestido de rojo volvió a ocupar el centro de la conversación digital.

Aunque para algunos usuarios se trata de una sorprendente coincidencia y para otros de una supuesta predicción cumplida, hasta ahora no existe evidencia que confirme que The Economist intentó representar a España como futura campeona del Mundial, pero usuarios en redes sociales creen que una vez más el semanario inglés se anticipó a la realidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.