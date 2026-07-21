Nicaragua “no volverá a tener elecciones”, afirma Daniel Ortega en discurso

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Daniel Ortega descartó nuevas elecciones en Nicaragua. Foto: Reuters

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró este domingo que el país “no volverá a tener elecciones”, al afirmar que no permitirá que la oposición regrese al poder mediante las urnas.

Durante un acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en Managua, el mandatario sostuvo que las elecciones no volverán a realizarse para evitar que grupos opositores, actualmente en el exilio, puedan llegar al gobierno.

En un discurso que endurece aún más su postura política, Daniel Ortega anunció la eliminación de los comicios en Nicaragua, asegurando que la oposición no volverá a gobernar "jamás".



La medida, anunciada un año antes del fin de su actual gestión y tras años de crecientes… pic.twitter.com/mCaC4ljvU2 — Uno TV (@UnoNoticias) July 21, 2026

Ortega descarta nuevas elecciones en Nicaragua

En su discurso ante miles de simpatizantes, Ortega afirmó que los opositores buscan reorganizarse con la expectativa de participar en futuros comicios, pero aseguró que ese escenario no ocurrirá.

“Aquí no volverán a haber elecciones“, declaró el mandatario, quien también acusó a la oposición de actuar con el respaldo de Estados Unidos.

Además, afirmó que los partidos que, según él, son impulsados por Washington “jamás” volverán a gobernar Nicaragua.

Anuncia nuevas leyes contra la oposición

Durante el mismo evento, Ortega adelantó que impulsará nuevas reformas legales junto con la Asamblea Nacional para impedir que los opositores recuperen espacios políticos.

Según explicó, las nuevas normas buscarán establecer un “muro” contra quienes calificó como “golpistas” y “vendepatrias”, con el objetivo de evitar que puedan acceder al poder.

Daniel Ortega, de 80 años, regresó a la Presidencia en 2007, después de haber gobernado Nicaragua durante la década de 1980.

Desde entonces ha permanecido en el poder mediante procesos electorales cuestionados por organismos internacionales y reformas que debilitaron a sus adversarios políticos.

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