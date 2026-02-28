Netanyahu afirma que líder supremo iraní, Alí Jamenei, habría muerto en ataque de Israel y EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que existen “muchos indicios” de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, habría muerto tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra objetivos en Teherán, mientras la república islámica respondió con salvas de misiles hacia países del Golfo Pérsico, elevando la tensión.

En un discurso televisado, Netanyahu aseguró que Israel destruyó “el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y sostuvo que hay señales de que el ayatolá “ya no esté vivo”. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró a NBC que, “que yo sepa”, Jamenei y los altos mandos están vivos y llamó a una desescalada.

Ataque aéreo a gran escala en Irán

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, indicó que la ofensiva se lleva a cabo “a una escala completamente diferente” a la guerra de 12 días de junio pasado:

Cerca de 200 aviones de combate participaron en el operativo.

Es “la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí”, según un comunicado.

La Media Luna Roja iraní reportó al menos 201 muertos y 747 heridos.

Las autoridades iraníes informaron además de 85 fallecidos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país.

La ofensiva afectó a 24 de las 31 provincias iraníes, de acuerdo con la Media Luna Roja.

Evacuaciones y explosiones en Teherán

En Teherán, periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones y observaron columnas de humo en distintos puntos de la capital. Las autoridades llamaron a los 10 millones de habitantes a evacuar la ciudad.

Los colegios y universidades fueron cerrados hasta nuevo aviso y se reportaron explosiones en Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz. Las comunicaciones y el acceso a internet fueron interrumpidos.

Irán contraataca y lanza misiles al Golfo

Irán respondió no solo contra Israel, donde se escucharon explosiones en Jerusalén y otras regiones, sino también con proyectiles hacia Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, países que albergan bases militares estadounidenses.

En Catar, un misil impactó un barrio residencial.

En Abu Dabi y Dubái se observaron proyectiles en el cielo y se reportó un incendio en The Palm.

En Baréin, evacuaron el distrito donde se ubica la Quinta Flota de Estados Unidos.

Varios países cerraron su espacio aéreo y Estados Unidos desaconsejó a barcos comerciales acercarse a la región. Según la misión naval de la Unión Europea, los Guardianes Revolucionarios iraníes informaron por radio que el estrecho de Ormuz estaba cerrado.

Trump llama a “tomar el poder”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la operación busca “eliminar amenazas inminentes” y pidió a los iraníes que “tomen el poder”. También advirtió que las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas gozarán de “total inmunidad”, pero que de lo contrario enfrentarán “muerte segura”.

Netanyahu aseguró que la operación continuará “el tiempo que sea necesario” y afirmó que Israel bombardeó a “altos responsables del régimen” y del programa nuclear iraní, anticipando más ataques en los próximos días.

