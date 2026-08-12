Alistan declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia

GENERANDO AUDIO...

El terremoto que golpeó el occidente de Colombia dejó hasta el momento 188 personas fallecidas, mil 677 heridas y 243 infraestructuras colapsadas, de acuerdo con el balance más reciente balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). A la par, alista gobierno federal la declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social.

En Noticias en Claro, el corresponsal de Red+ Noticias, Maicol Buitrago, destacó que las cifras, sobre todo respecto a las personas heridas, corresponde únicamente a las principales capitales afectadas, toda vez que el presidente Abelardo de la Espriella reportó por separado un total nacional de 2 mil 595 personas heridas y 181 muertos.

#EnPunto | La cifra de fallecidos por el sismo aumentó 188. Además, ya son 1.667 heridos en el país, confirmó @Asocapitales pic.twitter.com/BqiCEzs1ON — Canal 1 (@Canal1_Col) August 11, 2026

Cali concentra la mayor cifra de afectados

Mientras que las zonas con mayores afectaciones por el sismo son Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

Agregó que, en Cali, capital del Valle del Cauca, se reportan 95 personas fallecidas, 997 heridas y 180 desaparecidas. Además, 239 personas permanecen atrapadas, mientras que los equipos de rescate han logrado localizar y salvar a 87 sobrevivientes.

Las labores continúan en distintos puntos de la ciudad, donde los cuerpos de emergencia trabajan para localizar a quienes permanecen bajo los escombros.

En Pereira, capital de Risaralda, el balance asciende a 79 fallecidos, 278 heridos, 37 desaparecidos y 15 personas atrapadas. Los rescatistas mantienen operaciones en 15 puntos considerados críticos mientras avanzan las evaluaciones de los daños estructurales. Las autoridades también analizan viviendas que podrían presentar riesgo de colapso en las próximas horas.

Gobierno prepara emergencia económica

De igual forma, ante la magnitud de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella prepara la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que esta medida permitirá agilizar recursos y establecer mecanismos extraordinarios para atender a las personas damnificadas y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas.

El gobierno también gestiona ante el Banco Mundial una línea de crédito de hasta 200 millones de dólares para financiar parte de la respuesta a la emergencia. De manera paralela, realiza gestiones con el banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Piden alimentos, agua y medicamentos

Mientras continúan los trabajos de rescate, gobernaciones, alcaldías, universidades, iglesias, organismos de socorro y ciudadanos habilitaron centros de acopio para reunir ayuda humanitaria. Entre los principales insumos solicitados se encuentran:

Alimentos no perecederos

Agua potable embotellada

Medicamentos

Material de primeros auxilios

Ropa en buen estado

Cobijas y colchonetas

Kits de aseo

Productos e insumos para bebés

Estos recursos serán distribuidos entre familias que perdieron sus viviendas y personas que permanecen en albergues temporales. Además, Asocapitales habilitó una plataforma digital para reportar y localizar personas desaparecidas, con el objetivo de centralizar la información y facilitar la comunicación entre autoridades y familiares.

Las próximas horas serán determinantes para las labores de búsqueda, debido a que todavía hay personas desaparecidas y atrapadas bajo los escombros.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.