Videos: Fuerte terremoto sacude Colombia; se siente en Bogotá y Quito
Un terremoto en Colombia de magnitud inicial 6.6 que luego se actualizó a 7.4, sacudió este lunes al país y se sintió en ciudades como Bogotá y Cali, así como en Quito, Ecuador, y Panamá, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano y reportes de periodistas de AFP.
El sismo tuvo una magnitud 7.4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. tsunami.
El sismo en Colombia ocurrió con una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el oeste del país. No se emitió alerta de
El Servicio Geológico Colombiano reportó que el movimiento tuvo una magnitud de 6.6. En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó una magnitud de 7.4 para el mismo terremoto.
La diferencia en la magnitud reportada corresponde a las mediciones realizadas por las instituciones geológicas de Colombia y de EE. UU.
Terremoto en Colombia se siente en Bogotá y Cali
El terremoto de Colombia fue percibido en distintas zonas del país, entre ellas Bogotá y Cali, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano y los reportes de AFP.
En Bogotá, periodistas de AFP constataron que algunos edificios fueron evacuados después de que se percibiera el movimiento sísmico.
La capital colombiana se encuentra a una distancia considerable del epicentro señalado cerca de San José del Palmar, en Chocó. A pesar de ello, el sismo de magnitud 6.6 se percibió en la ciudad y derivó en la evacuación de edificios, según los reportes disponibles.
En Cali también se sintió el movimiento. La información proporcionada no precisa el número de edificios evacuados ni la cantidad de personas que habrían salido de los inmuebles.
Sismo también se percibe en Quito y Panamá
El movimiento generado por el terremoto en Colombia también fue percibido fuera del territorio colombiano.
Reportes de AFP señalaron que el sismo se sintió incluso en Quito, capital de Ecuador, y en Panamá.
El epicentro fue ubicado cerca de San José del Palmar, Chocó, mientras que la profundidad estimada fue de unos 100 kilómetros.
El Servicio Geológico Colombiano estableció la magnitud en 6.6, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos calculó 7.4. Ambos reportes corresponden al terremoto registrado este lunes en Colombia.
Los reporteros de AFP también constataron la evacuación de edificios en Bogotá después de que los habitantes percibieran el movimiento.
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