Videos: Fuerte terremoto sacude Colombia; se siente en Bogotá y Quito

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Sismo se registra en Colombia y se percibe en Ecuador. Foto Reuters

Un terremoto en Colombia de magnitud inicial 6.6 que luego se actualizó a 7.4, sacudió este lunes al país y se sintió en ciudades como Bogotá y Cali, así como en Quito, Ecuador, y Panamá, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano y reportes de periodistas de AFP.

El sismo tuvo una magnitud 7.4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. tsunami.

El sismo en Colombia ocurrió con una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el oeste del país. No se emitió alerta de

🇨🇴 | URGENTE: En Medellin se evacuaron áreas públicas y edificios por prevención tras el fuerte temblor en Colombia.



La misma situación se dió en ciudades como Bogotá y Cali donde se sintió fuerte el movimiento. pic.twitter.com/ieFZfbvXRM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el movimiento tuvo una magnitud de 6.6. En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó una magnitud de 7.4 para el mismo terremoto.

La diferencia en la magnitud reportada corresponde a las mediciones realizadas por las instituciones geológicas de Colombia y de EE. UU.

#SISMO. Momentos en los que colapsa un edificio en Manizales tras s fuerte yemblor de magnitud 6,6 con epicentro en Chocó. En la ciudad de Pereira también se reportaron estructuras caídas. Aún se desconoce reporte oficial de personas afectadas.



En desarrollo… https://t.co/GMGoE8cAjS pic.twitter.com/OiNkKc4jYA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

Terremoto en Colombia se siente en Bogotá y Cali

El terremoto de Colombia fue percibido en distintas zonas del país, entre ellas Bogotá y Cali, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano y los reportes de AFP.

En Bogotá, periodistas de AFP constataron que algunos edificios fueron evacuados después de que se percibiera el movimiento sísmico.

🔴Así se vivió el fuerte temblor de magnitud 6.6 que sacudió a Colombia en la mañana de este 10 de agosto.



De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano el movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó.



Detalles:https://t.co/GkkZeAmrdn… pic.twitter.com/MxwQ23GyWl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

La capital colombiana se encuentra a una distancia considerable del epicentro señalado cerca de San José del Palmar, en Chocó. A pesar de ello, el sismo de magnitud 6.6 se percibió en la ciudad y derivó en la evacuación de edificios, según los reportes disponibles.

En Cali también se sintió el movimiento. La información proporcionada no precisa el número de edificios evacuados ni la cantidad de personas que habrían salido de los inmuebles.

Sismo también se percibe en Quito y Panamá

El movimiento generado por el terremoto en Colombia también fue percibido fuera del territorio colombiano.

#Atentos En #Medellin hubio necesidad de evacuar áreas públicas y edificios por prevención tras el fuerte temblor de tierra en Colombia.



La misma situación se advierte en ciudades como Bogotá y Cali donde se sintió fuerte el movimiento.



El boletín preliminar del Servicio… pic.twitter.com/ecjSLZ5Ajo — GS Noticias (@GSNoticiascol) August 10, 2026

Reportes de AFP señalaron que el sismo se sintió incluso en Quito, capital de Ecuador, y en Panamá.

El epicentro fue ubicado cerca de San José del Palmar, Chocó, mientras que la profundidad estimada fue de unos 100 kilómetros.

#Atencion | El Servicio Geológico actualizó la información del fuerte sismo registrado esta mañana en Colombia. La magnitud pasó de un reporte preliminar de 6.4 a 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros.



El movimiento se sintió en… pic.twitter.com/680cWhUBP4 — NoticiasBta (@NoticiasBta) August 10, 2026

El Servicio Geológico Colombiano estableció la magnitud en 6.6, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos calculó 7.4. Ambos reportes corresponden al terremoto registrado este lunes en Colombia.

Está temblando durísimo en el norte de Bogotá pic.twitter.com/emskadogTA — Hernando Zabaleta Echeverry (@HRZabaleta) August 10, 2026

Los reporteros de AFP también constataron la evacuación de edificios en Bogotá después de que los habitantes percibieran el movimiento.

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