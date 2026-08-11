Líbano elimina la pena de muerte; es el primer país de Medio Oriente en hacerlo

GENERANDO AUDIO...

Líbano elimina la pena de muerte. Foto: Reuters | AFP | Ilustrativa

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte, convirtiéndose en el primer país de Medio Oriente en eliminar formalmente esta práctica. Aunque el país no ejecutaba a una persona desde 2004, los tribunales todavía dictaban condenas capitales por delitos como asesinato, espionaje y terrorismo.

“El proyecto de ley destinado a abolir la pena de muerte en Líbano fue aprobado tras introducirse modificaciones en él”. Anunció la oficina del presidente del Parlamento.

La reforma establece que las personas que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte tendrán sus condenas conmutadas por cadena perpetua.

¿Qué cambia con la abolición de la pena de muerte?

El Parlamento aprobó el proyecto de ley después de introducir modificaciones al texto, informó la oficina del presidente de la Cámara.

Según Amnistía Internacional, al menos 85 personas se encontraban en el corredor de la muerte en enero. Sus condenas serán sustituidas por penas de prisión de por vida.

El ministro de Justicia, Adel Nassar, calificó la decisión como histórica. También señaló que la reforma permitirá que Líbano mantenga solicitudes de extradición de sospechosos provenientes de países donde la pena de muerte fue abolida.

La última condena capital había sido dictada apenas el lunes, aunque no se habían realizado ejecuciones en el país desde 2004.

Organizaciones celebran decisión de Líbano

La decisión fue celebrada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Ramzi Kaiss, investigador de Human Rights Watch sobre Líbano, calificó la medida como “un paso monumental para los derechos humanos en el país, que representa una ruptura clara con una sentencia cruel y arbitraria que nunca debería imponerse”.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, también celebró la votación y la consideró un ejemplo para otros países de Medio Oriente.

La ONU llamó a terminar con la pena capital y calificó la práctica como inhumana.

Pena de muerte sigue vigente en Medio Oriente

La abolición en Líbano ocurre mientras la pena de muerte continúa aplicándose en otros países de la región.

De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2025 Irán, Arabia Saudita y Yemen ocuparon los lugares segundo, tercero y cuarto entre los países con más ejecuciones, sólo detrás de China.

La organización reportó además un incremento de las ejecuciones en Medio Oriente, al pasar de mil 442 en 2024 a 2 mil 611 en 2025.

Amnistía Internacional celebró la decisión del Parlamento libanés, pero pidió avanzar en reformas para fortalecer un sistema de justicia basado en la dignidad, la equidad y el respeto a los derechos humanos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.