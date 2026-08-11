EE. UU. detiene a 4 del CJNG en República Checa; los acusa de narcoterrorismo y tráfico de armas

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EE. UU. arresta a cuatro miembros del CJNG. Foto: Cuartoscuro/Getty

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el arresto y la acusación formal contra cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalados por delitos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas de fuego.

De acuerdo con la acusación, los señalados habrían negociado en la República Checa la adquisición de armamento de uso militar, incluidos lanzagranadas, morteros, ametralladoras y municiones, a cambio de fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense.

TODAY IN @USAO_MDFL: U.S. Attorney Gregory W. Kehoe announces the unsealing of an indictment alongside the Homeland Security Task Force @HSTFNCC charging 4 CJNG MEMBERS for narco-terrorism, drug trafficking, and firearm trafficking offenses⬇️ https://t.co/HVEzoG2vsg pic.twitter.com/Eb7Mo57HMS — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 11, 2026

¿Quiénes son los cuatro presuntos integrantes del CJNG y cuál sería su condena?

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuatro acusados enfrentan penas que pueden llegar a cadena perpetua por los cargos que se les imputan.

Acusado Edad Principales cargos Pena máxima señalada Edgar Alejandro López Velasco 44 Narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas Cadena perpetua Noé Díaz Jiménez 33 Narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas Cadena perpetua Leobardo Gaxiola López “Bado” 63 Importación de drogas y tráfico de armas Cadena perpetua José Miguel Alvarado Morales 23 Narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas Cadena perpetua

La cadena perpetua es la pena máxima potencial, no una sentencia dictada. Los cuatro acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

¿De qué delitos los acusa Estados Unidos?

Según el Departamento de Justicia, los cuatro enfrentan cargos relacionados con conspiración para cometer narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas de fuego.

La acusación señala que López Velasco y Díaz Jiménez negociaron en febrero de 2026 la compra de armas desde la República Checa para trasladarlas a México y utilizarlas, presuntamente, en actos violentos contra grupos criminales rivales, civiles, policías y militares mexicanos.

El armamento contemplado incluía ametralladoras, lanzagranadas, morteros y municiones. A cambio, los acusados habrían ofrecido fentanilo y metanfetamina que serían introducidos a Estados Unidos para su distribución.

¿Qué pasó con los cuatro acusados y dónde fue su detención?

Los cuatro fueron detenidos en la República Checa el 11 de junio de 2026, después de viajar al país para negociar e inspeccionar el armamento. Posteriormente, el 12 de junio, autoridades mexicanas desmantelaron en Zapopan un laboratorio de opioides sintéticos que, de acuerdo con la acusación estadounidense, era operado por Díaz Jiménez.

Edgar Alejandro López Velasco y José Miguel Alvarado Morales ya fueron extraditados a Estados Unidos, donde comparecieron inicialmente ante un tribunal en Tampa y permanecen detenidos.

Mientras tanto, Noé Díaz Jiménez y Leobardo Gaxiola López permanecen en la República Checa a la espera de su extradición.

Investigación involucró a autoridades de México, EE. UU. y República Checa

El caso fue investigado mediante la coordinación de agencias estadounidenses como la DEA, FBI, HSI, ATF y la Guardia Costera, además de autoridades de México y República Checa.

También participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), mientras que Interpol y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboraron en las detenciones y el proceso de extradición.

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