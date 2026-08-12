Son 181 muertos por sismo en Colombia, informa el presidente Abelardo de la Espriella

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Son 181 muertos por sismo en Colombia. Foto: Reuters

El número de fallecidos por el sismo de magnitud 7.4 en Colombia es de 181, informó por la tarde el presidente Abelardo de La Espriella, a pesar de que agencias como Reuters y AFP sitúan el número en 240.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) también sitúan en 181 los decesos.

En un mensaje, el mandatario dio un balance:

Heridos: 2 mil 595

Desaparecidos: 195

Viviendas destruidas: mil 136

Edificios colapsados: 48

Viviendas averiadas: 8 mil 357

Centros educativos averiados: 807

Centros de salud averiados: 85

Vías afectadas: 74

Centros comunitarios afectados: 377

Acueductos dañados: 16

Un aeropuerto afectado en la pista

Desde el Eje Cafetero les digo que no los vamos a dejar solos. Afrontamos esta dolorosa tragedia con toda la capacidad del Estado y con gratitud infinita hacia los héroes que protegen a nuestra gente y hacia los miles de colombianos que se han unido con solidaridad por los… pic.twitter.com/PHnLUUmIxl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026

El movimiento ocurrió el lunes y provocó daños en distintas ciudades capitales del país.

Sismo en Colombia: continúan búsqueda y rescate tras el terremoto

Las autoridades y organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, mientras continúa el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto total de la emergencia y coordinar la respuesta institucional.

En paralelo, Reuters y AFP elevan la cifra de fallecidos hasta 240, mientras continúan las operaciones para localizar a personas que permanecen desaparecidas bajo los escombros.

Asocapitales señaló que las cifras podrían seguir cambiando conforme avancen las labores de búsqueda y se conozca con mayor precisión la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento.

Asocapitales habilita centros de acopio para familias afectadas

La organización también puso en marcha una campaña de emergencia para canalizar donaciones destinadas a las familias afectadas por el sismo.

Los centros de acopio fueron habilitados en las ciudades de Quibdó, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali e Ibagué, de acuerdo con la información difundida por Asocapitales.

El gerente ejecutivo de la organización, Andrés Santamaría, declaró a medios locales que los alcaldes de las ciudades afectadas trabajan de manera coordinada con las autoridades nacionales para atender la emergencia.

Autoridades buscan establecer cifra de desaparecidos

Santamaría indicó que se dispondrá de una plataforma para contribuir a establecer el número de personas desaparecidas, una cifra que hasta el momento no ha podido ser determinada.

“Hoy estaremos disponiendo de una plataforma para contribuir el número de personas desaparecidas, es un número que no tenemos, pero que es importante”, señaló.

El funcionario también advirtió que las cifras podrían seguir en ascenso debido a la magnitud del sismo.

Mientras tanto, organismos de socorro de distintas regiones de Colombia mantienen las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a personas que permanecen desaparecidas bajo los escombros.