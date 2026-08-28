AMP-HEL: el arma láser que EE. UU. llevó a la frontera con México para cazar drones

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Láser es usado en la frontera para derribar drones. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Ejército de Estados Unidos informó que derribó tres drones presuntamente utilizados por organizaciones criminales que operan en la frontera con México. Para la operación empleó por primera vez en una misión real el Láser Multipropósito de Alta Energía del Ejército (AMP-HEL), una de las armas de energía dirigida más avanzadas desarrolladas por las fuerzas armadas estadounidenses.

La tecnología, suministrada por la empresa AeroVironment, forma parte de los programas de modernización militar de Estados Unidos y había sido desplegada previamente en ejercicios y pruebas operativas. Sin embargo, ésta es la primera ocasión en que se utiliza para neutralizar drones vinculados a actividades criminales en la frontera sur.

¿Qué es el AMP-HEL?

El AMP-HEL es un sistema antidrones diseñado para detectar, seguir y neutralizar aeronaves no tripuladas mediante un haz de energía dirigida.

A diferencia de los sistemas tradicionales que derriban objetivos utilizando proyectiles o misiles, esta arma emplea un rayo láser de alta potencia capaz de inutilizar los componentes electrónicos y sistemas de comunicación de los drones.

La tecnología incorpora una unidad de control que concentra múltiples haces de luz en un solo punto, permitiendo que la energía llegue al objetivo sin dispersarse. Una vez impactado, el dron puede perder comunicación con su operador o sufrir daños en sus sistemas electrónicos hasta quedar fuera de servicio.

Diseñado para operar desde vehículos militares

Los sistemas desarrollados por AeroVironment fueron concebidos para integrarse rápidamente a distintas plataformas terrestres del Ejército estadounidense.

Pueden instalarse en vehículos tácticos, sistemas móviles de defensa e incluso en camiones utilizados en operaciones militares.

Su principal función es servir como herramienta de contramedidas contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS), una amenaza que ha cobrado importancia en conflictos armados y operaciones de seguridad fronteriza.

La primera misión real contra drones de cárteles

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) confirmó que ésta es la primera vez que el AMP-HEL es utilizado para derribar drones atribuidos a organizaciones criminales en la frontera.

Según el Ejército estadounidense, los aparatos eran utilizados para vigilar movimientos de las fuerzas de seguridad y facilitar actividades relacionadas con el tráfico ilícito de personas y otras operaciones criminales.

“Las redes de cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden”, afirmó el mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta para la Frontera Sur.

Este despliegue exitoso llega tras un periodo de calibración; a inicios de año se reportaron incidentes menores y restricciones regulatorias con la FAA que posteriormente fueron resueltas mediante pruebas de seguridad conjuntas

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