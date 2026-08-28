EE. UU. derriba drones de cártel con láser en la frontera con México

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Foto: Ejército de EE. UU. por el sargento Daniel Huerta

El Ejército de Estados Unidos (EE. UU.) derribó con un láser tres drones presuntamente usados por un cártel de droga en la frontera con México.

En un comunicado, el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) aseguró que “defendió” a su personal militar y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al “neutralizar tres sistemas de aeronaves no tripuladas”.

Entre el 25 y 26 de agosto, el personal de la JTF-SB usó el sistema Láser Multipropósito de Alta Energía del Ejército (AMP-HEL) para atacar y neutralizar tres drones.

Determinaron que estos artefactos eran hostiles debido a que fueron usados en “apoyo directo de actividades que representaban una amenaza física para el personal militar estadounidense y los socios de la CBP”.

El Ejército de EE. UU. no dio información sobre la zona exacta de la frontera donde ocurrió el derribo de los drones con láser, así como el cártel al que presuntamente pertenecían.

Washington asegura que eran drones del narco

“La exitosa neutralización de estos drones adversarios es un testimonio directo de la preparación, vigilancia y ventaja tecnológica de la JTF”, dijo el mayor general Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB.

Agregó que “las redes de cárteles están utilizando cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden”.

Curtis Taylor declaró que, con el uso de estas contramedidas, “hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil”. Asimismo, agradeció al Ejército mexicano por trabajar en conjunto “para combatir esta amenaza en la región fronteriza”.

Primer ataque con láser a drones en la frontera con México

El USNORTHCOM indicó que esta es la primera vez que usan el sistema de láser AMP-HEl para derribar drones de un cártel de droga en la frontera.

Agregó que, actualmente, hay alrededor de 8 mil militares desplegados bajo la JTF-SB “a lo largo de un terreno difícil que se extiende por 1,954 millas”.

Desde marzo del 2025, el Ejército estadounidense ha reforzado la frontera con las siguientes acciones:

Colocación de obstáculos de alambre

Miles de patrullajes de detección y vigilancia

Miles de vuelos de observación

Retiro de vegetación en zonas remotas

Con estas acciones, la Patrulla Fronteriza ha mejorado su conocimiento de la zona, acelerando los tiempos de respuesta y reforzando “los esfuerzos generales para interrumpir las actividades ilegales dirigidas por cárteles en la frontera sur”.

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