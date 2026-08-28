ICE comprará 6 mil guantes de descarga eléctrica por 16.7 millones de dólares; así funcionan 

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ICE. Foto: AFP.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) otorgó un contrato de 16.7 millones de dólares para comprar 6 mil pares de guantes de descarga eléctrica destinados a sus agentes, de acuerdo con un aviso publicado en una base de datos federal.

ICE comprará 6 mil guantes de descarga eléctrica por 16.7 millones de dólares

El aviso federal establece que el ICE adquirirá 6 mil pares de estos guantes en un periodo de seis meses. La compra, de 16.7 millones de dólares, incluye los dispositivos y los equipos y servicios relacionados con su utilización.

El contrato fue asignado sin licitación a Compliant Technologies, empresa con sede en Kentucky, y contempla la adquisición de los dispositivos durante los próximos seis meses, además de equipos y servicios de apoyo.

Los guantes forman parte de una tecnología identificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dependencia a la que pertenece el ICE, como CTG-5 Generated Low Output Voltage Emitter, conocida por sus siglas en inglés como GLOVE.

De acuerdo con la información proporcionada por el DHS, el dispositivo es considerado una herramienta conductora de “distracción y desescalada” y será entregado a oficiales y agentes de las Operaciones de Remoción, Investigación y Aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

Así funcionan los guantes de descarga eléctrica

El dispositivo puede producir descargas eléctricas que provocan dolor y tiene como objetivo alterar la capacidad de respuesta de una persona. Según la información difundida sobre el equipo, su descarga es menos potente que la de una pistola Taser, otro dispositivo empleado por los cuerpos de seguridad para reducir a sospechosos.

De acuerdo con sus desarrolladores, el guante se coloca en la mano dominante del agente y emite pulsos eléctricos cuando entra en contacto directo con la piel de una persona.

Según las demostraciones de la empresa, las descargas no provocan quemaduras visibles y permiten controlar una situación en pocos segundos.

Los fabricantes sostienen que el sistema es más efectivo que un taser tradicional, ya que no depende de proyectiles o dardos para hacer contacto con la persona.

DHS defiende adquisición de guantes GLOVE

Ante las consultas sobre los guantes, el DHS indicó que el ICE evalúa de manera constante las necesidades de sus agentes para garantizar que cuenten con herramientas y equipo para detener y expulsar de forma segura a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

El DHS agregó que las decisiones sobre tecnología utilizada por el ICE se toman después de un análisis y una revisión para determinar que sean compatibles con las políticas y normas aplicables a las fuerzas del orden.

Críticas por uso de guantes de descarga eléctrica

El representante demócrata Maxwell Frost cuestionó públicamente la adquisición y pidió frenar al ICE.

As if assaulting people and shooting people in the streets wasn’t enough.



Now, they’re spending $20 million of YOUR taxpayer dollars on painful electric shock gloves for their masked, lawless goons.



ICE must be stopped. https://t.co/SzM45H9Mef — Congressman Maxwell Alejandro Frost (@RepMaxwellFrost) August 12, 2026

Por su parte, la representante demócrata Pramila Jayapal sostuvo que la nueva herramienta podría utilizarse contra ciudadanos estadounidenses e inmigrantes.

Republicans have voted to give DHS $210 billion since Trump came back to office. And now they're giving ICE agents electric shock gloves.



ICE has targeted legal observers, protestors, and just ordinary people on their way to work or to drop their kid off at school. This won't… — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) August 12, 2026

Las críticas también se relacionan con la capacitación de los agentes y con señalamientos sobre el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias.

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