ICE deporta a Venezuela a exmilitar señalado de torturar manifestantes en 2013

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Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a Venezuela a Rafael José Quero Silva, exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a quien autoridades estadounidenses señalan por su presunta participación en abusos contra manifestantes durante las protestas de 2013 en el país sudamericano

De acuerdo con información publicada por CNN en Español, con reporte de Rocío Muñoz-Ledo, Quero Silva fue enviado a Venezuela el 18 de agosto de 2026, después de que un juez migratorio emitiera una orden de deportación. El exmilitar había sido detenido en febrero de 2025 en Miramar, Florida

¿De qué acusan a Rafael Quero Silva?

ICE sostiene que Quero Silva tuvo responsabilidad en abusos cometidos contra manifestantes detenidos durante las protestas de 2013, cuando se desempeñaba como teniente coronel y estaba al frente del Destacamento 47 de la GNB, en Barquisimeto, estado Lara

Según la agencia estadounidense, investigaciones y reportes señalan que habría supervisado directamente actos de tortura contra al menos 74 manifestantes

Los señalamientos incluyen presuntas descargas eléctricas, golpes, amenazas de violación y otros abusos físicos, psicológicos y sexuales contra personas que permanecieron bajo custodia del destacamento que estaba bajo su mando

Estas acusaciones corresponden a hechos ocurridos durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales venezolanas de abril de 2013

Abogado de Quero Silva rechaza las acusaciones

Eduardo Pereira, abogado de Rafael Quero Silva durante su proceso migratorio, negó los señalamientos contra su cliente

En declaraciones a CNN, el defensor afirmó que las acusaciones contienen información que considera incompleta o incorrecta y sostuvo que durante el procedimiento migratorio de Quero Silva el Gobierno estadounidense no presentó pruebas que demostraran que hubiera ordenado o participado en actos de tortura

El abogado también señaló que su cliente se encontraba en una posición oficial durante un periodo marcado por manifestaciones y hechos de violencia, pero rechazó que hubiera tenido participación en torturas

Pereira indicó además que Quero Silva no fue deportado por un delito, sino como resultado de su situación migratoria

¿Por qué estaba en Estados Unidos?

Según ICE, Rafael Quero Silva ingresó a Estados Unidos el 20 de junio de 2016, a través del Aeropuerto Internacional de Miami

La agencia indicó que posteriormente permaneció en territorio estadounidense fuera de las condiciones establecidas para su admisión

Por su parte, su abogado explicó que Quero Silva había ingresado legalmente al país y mantenía una solicitud de asilo pendiente desde hacía más de siete años. Según su defensa, fue detenido un día antes de la entrevista relacionada con esa solicitud

¿Qué pasó en las protestas de Venezuela de 2013?

Las manifestaciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, realizadas poco después de la muerte de Hugo Chávez

El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro frente al opositor Henrique Capriles por un margen estrecho. La oposición cuestionó los resultados y denunció irregularidades, lo que derivó en protestas en distintas partes de Venezuela

Durante esas movilizaciones también se documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura y violaciones al debido proceso

ICE señaló que la deportación de Quero Silva fue resultado de un trabajo conjunto entre autoridades de inmigración y seguridad estadounidenses, entre ellas ICE Miami, Homeland Security Investigations, el FBI y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra

CNN informó que solicitó comentarios al Ministerio Público de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y al Ministerio del Poder Popular para la Defensa sobre posibles investigaciones vigentes contra Quero Silva, sin que hasta la publicación del reporte se hubiera informado una respuesta

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