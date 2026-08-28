ICE deporta a Venezuela a exmilitar señalado de torturar manifestantes en 2013
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a Venezuela a Rafael José Quero Silva, exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a quien autoridades estadounidenses señalan por su presunta participación en abusos contra manifestantes durante las protestas de 2013 en el país sudamericano
De acuerdo con información publicada por CNN en Español, con reporte de Rocío Muñoz-Ledo, Quero Silva fue enviado a Venezuela el 18 de agosto de 2026, después de que un juez migratorio emitiera una orden de deportación. El exmilitar había sido detenido en febrero de 2025 en Miramar, Florida
¿De qué acusan a Rafael Quero Silva?
ICE sostiene que Quero Silva tuvo responsabilidad en abusos cometidos contra manifestantes detenidos durante las protestas de 2013, cuando se desempeñaba como teniente coronel y estaba al frente del Destacamento 47 de la GNB, en Barquisimeto, estado Lara
Según la agencia estadounidense, investigaciones y reportes señalan que habría supervisado directamente actos de tortura contra al menos 74 manifestantes
Los señalamientos incluyen presuntas descargas eléctricas, golpes, amenazas de violación y otros abusos físicos, psicológicos y sexuales contra personas que permanecieron bajo custodia del destacamento que estaba bajo su mando
Estas acusaciones corresponden a hechos ocurridos durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales venezolanas de abril de 2013
Abogado de Quero Silva rechaza las acusaciones
Eduardo Pereira, abogado de Rafael Quero Silva durante su proceso migratorio, negó los señalamientos contra su cliente
En declaraciones a CNN, el defensor afirmó que las acusaciones contienen información que considera incompleta o incorrecta y sostuvo que durante el procedimiento migratorio de Quero Silva el Gobierno estadounidense no presentó pruebas que demostraran que hubiera ordenado o participado en actos de tortura
El abogado también señaló que su cliente se encontraba en una posición oficial durante un periodo marcado por manifestaciones y hechos de violencia, pero rechazó que hubiera tenido participación en torturas
Pereira indicó además que Quero Silva no fue deportado por un delito, sino como resultado de su situación migratoria
¿Por qué estaba en Estados Unidos?
Según ICE, Rafael Quero Silva ingresó a Estados Unidos el 20 de junio de 2016, a través del Aeropuerto Internacional de Miami
La agencia indicó que posteriormente permaneció en territorio estadounidense fuera de las condiciones establecidas para su admisión
Por su parte, su abogado explicó que Quero Silva había ingresado legalmente al país y mantenía una solicitud de asilo pendiente desde hacía más de siete años. Según su defensa, fue detenido un día antes de la entrevista relacionada con esa solicitud
¿Qué pasó en las protestas de Venezuela de 2013?
Las manifestaciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, realizadas poco después de la muerte de Hugo Chávez
El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Nicolás Maduro frente al opositor Henrique Capriles por un margen estrecho. La oposición cuestionó los resultados y denunció irregularidades, lo que derivó en protestas en distintas partes de Venezuela
Durante esas movilizaciones también se documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura y violaciones al debido proceso
ICE señaló que la deportación de Quero Silva fue resultado de un trabajo conjunto entre autoridades de inmigración y seguridad estadounidenses, entre ellas ICE Miami, Homeland Security Investigations, el FBI y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra
CNN informó que solicitó comentarios al Ministerio Público de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información y al Ministerio del Poder Popular para la Defensa sobre posibles investigaciones vigentes contra Quero Silva, sin que hasta la publicación del reporte se hubiera informado una respuesta
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