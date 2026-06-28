Desplome de avioneta de paracaidismo deja 11 muertos en Francia; planeaban realizar salto

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Mueren 11 en Francia tras estrellarse avioneta de paracaidismo. Foto: Getty

La avioneta de paracaidismo que despegó este domingo del aeródromo de Nancy-Essey, en el noreste de Francia, se estrelló pocos minutos después del despegue en la localidad de Tomblaine, dejando 11 personas muertas, informaron autoridades locales. Entre las víctimas se encuentran el piloto, cinco instructores y cinco personas que realizarían un salto en paracaídas en tándem.

De acuerdo con la Prefectura de Meurthe y Mosela, el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas (tiempo local). Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas en tierra. No obstante, la zona fue acordonada para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Incident en cours sur la commune de Tomblaine impliquant un avion civil ayant décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey.



Yves SÉGUY, préfet de Meurthe-et-Moselle, a décidé d’activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l’ensemble des services opérationnels afin… pic.twitter.com/D9Qvhz7TGF — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) June 28, 2026

Accidente de avioneta en Francia deja 11 muertos

La Prefectura de Meurthe y Mosela activó el Centro de Operaciones Departamental (COD) para coordinar la respuesta al accidente. Además, se informó que el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, tiene previsto trasladarse al lugar del siniestro para dar seguimiento a las acciones de las autoridades.

Tras el desplome de la aeronave, la policía emitió un aviso a través de redes sociales en el que pidió a la población evitar completamente la zona de la calle Salvador Allende, en Tomblaine, para no obstaculizar el paso de los servicios de emergencia y de las fuerzas del orden.

🚨🇫🇷✈️ ALERTE INFO | Au moins 11 MORTS, dont cinq moniteurs, cinq élèves et le pilote chevronné après le CRASH d’un avion près de l’aéroport de Nancy. Laurent Nuñez se rend sur place. pic.twitter.com/KzWwhjKo7v — Cerfia (@CerfiaFR) June 28, 2026

Autoridades mantienen acordonada la zona del accidente

Hasta el momento, las autoridades francesas no han informado de manera oficial las causas del accidente aéreo. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el sitio, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar qué provocó el desplome de la aeronave poco después de despegar.

La Prefectura de Meurthe y Mosela indicó que conforme avancen las investigaciones se darán a conocer nuevos detalles sobre este accidente, que dejó 11 personas fallecidas y movilizó a los servicios de emergencia del noreste de Francia.

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