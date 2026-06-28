Ola de calor en Europa deja más de mil 300 muertes adicionales, informa la OMS

GENERANDO AUDIO...

Ola de calor en Europa. Foto: Reuters.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que, desde el 21 de junio, la ola de calor que afecta a gran parte de Europa ha provocado más de mil 300 muertes adicionales, lo que reavivó las alertas por las altas temperaturas en el continente.

Decenas de millones de personas enfrentan este fin de semana temperaturas extremas en distintos países europeos. La ola de calor comenzó durante la semana en el oeste del continente y continúa avanzando hacia el este.

Mil 300 muertes adicionales por calor extremo en Europa: OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó mediante una publicación en la red social X que actualmente alrededor de 150 millones de personas viven bajo condiciones de calor extremo.

También señaló que cientos de personas han fallecido, que algunas escuelas permanecen cerradas y que las redes eléctricas enfrentan afectaciones derivadas de las altas temperaturas.

Según Tedros, desde el pasado 21 de junio se contabilizaron más de mil 300 muertes adicionales relacionadas con el calor en Europa.

OMS alerta por la ola de calor en Europa

El director general de la OMS indicó que el estrés por calor suele ser conocido como el “asesino silencioso”, al tiempo que explicó que muchas viviendas, centros de trabajo y escuelas en Europa no fueron construidos para soportar temperaturas de esta magnitud.

La organización mantiene el seguimiento de los efectos que las altas temperaturas tienen sobre la población mientras diversos países continúan registrando valores récord.

En Francia, las autoridades sanitarias informaron este domingo que desde el 24 de junio se contabilizaron alrededor de mil muertes más de lo habitual, cifra que relacionan con la ola de calor que afecta al país.

Calor extremo mantiene temperaturas récord en varios países

Al menos 191 millones de personas experimentarán temperaturas iguales o superiores a los 35 grados durante este domingo en Europa.

Las máximas más elevadas se prevén en:

Alemania

República Checa

Hungría

Polonia

En República Checa también se registró un nuevo récord de temperatura. El Instituto Meteorológico local (CHMI) informó que la localidad de Doksany, ubicada al norte de Praga, alcanzó este domingo los 41.1 grados Celsius.

La marca supera el registro del sábado, cuando en el mismo sitio se reportaron 40.6 grados Celsius, estableciendo un nuevo máximo en las mediciones consecutivas realizadas durante la actual ola de calor.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.