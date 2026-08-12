Antes y después: así quedaron las zonas más golpeadas por el terremoto en Colombia

GENERANDO AUDIO...

Los más afectados están en la región cafetera. Foto: Reuters

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia dejó edificios convertidos en escombros, viviendas inhabitables y negocios destruidos en distintas poblaciones del oeste del país. El sismo ocurrió el lunes a las 07:34 horas y, de acuerdo con la autoridad de atención a desastres, hasta el momento suma 239 personas fallecidas.

Las zonas más afectadas se encuentran en el Pacífico y la región cafetera, donde las labores de rescate continúan entre estructuras colapsadas y comunidades que han optado por permanecer fuera de sus viviendas ante el temor de nuevas réplicas.

Foto: Reuters

Pereira, entre hoteles y edificios colapsados

En Pereira, los equipos de emergencia trabajaron durante la noche con grúas, perros y maquinaria pesada para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Sector de Pereira antes del terremoto. Foto: Google Street (Red+).

Los voluntarios también participaron en las labores y formaron cadenas humanas para retirar restos de las construcciones con sus propias manos.

Sector de Pereira después del terremoto. Foto: Reuters.

Uno de los rescates ocurrió cuando Daniela Largo, de 32 años, fue encontrada con vida después de permanecer más de 35 horas atrapada entre los escombros de un hotel.

Un vecino escuchó sus llamados de auxilio y alertó a los rescatistas. La joven fue localizada cuando los equipos comenzaban a perder las esperanzas de encontrarla con vida.

En la ciudad, las familias también han pasado las noches en parques debido al temor provocado por las réplicas. Desde el terremoto se han registrado más de 130.

Foto: Reuters

Cali y la búsqueda entre las ruinas

En Cali, los trabajos de rescate continuaron durante la noche. Los equipos utilizaron maquinaria pesada, mientras voluntarios retiraban escombros manualmente.

Torres Limonar en Cali. Foto: Google Street (Red+)

El alcalde Alejandro Eder señaló que los equipos se encontraban en la etapa final de las primeras 72 horas posteriores al terremoto, periodo en el que es más probable encontrar sobrevivientes.

Torres Limonar en Cali. Foto: Google Street (Red+)

La emergencia también movilizó a un grupo de cineastas, quienes prestaron micrófonos, luces y cámaras para ayudar a detectar señales de vida entre las estructuras dañadas.

Roldanillo y todos los negocios destruidos

En Roldanillo, una población del Valle del Cauca, el terremoto también afectó a los comercios.

Una de las calles de Quibdó antes del sismo Foto: Google Street (Red+).

El material proporcionado documenta el caso de Yuliana Méndez, de 43 años, cuya tienda de productos cosméticos quedó destruida.

Una de las calles de Quibdó antes del sismo Foto: Redes sociales (Red+).

“Nos duele porque es como empezar otra vez de cero. Pero hay que salir adelante, ¿qué más hacemos?”, declaró.

Colombia inicia la reconstrucción

Mientras continúan las labores de rescate, miles de personas han llevado agua, comida y suministros a las zonas afectadas. También se formaron largas filas en centros de donación de sangre.

Edificio de Manizales antes del terremoto. Foto: Google Street (Red+).

El gobierno declaró situación de emergencia y anunció apoyos para las personas afectadas.

De acuerdo con el material proporcionado, Estados Unidos ofreció 15.5 millones de dólares para atender la emergencia. La Unión Europea anunció dos millones de euros y España destinará otro millón.

Edificio de Manizales después del terremoto. Foto: Redes Sociales (Red+).

Las labores continúan entre las estructuras colapsadas mientras los equipos de emergencia buscan a posibles sobrevivientes y las comunidades afectadas comienzan a enfrentar la destrucción de viviendas y negocios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.