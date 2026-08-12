Adiós a los autos desechables: UE endurece reglas para reciclar y reutilizar componentes

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UE obligará al uso de plásticos reciclados en autos. Foto: AFP

La Unión Europea comenzará a aplicar este jueves 13 de agosto nuevas reglas para el diseño, producción y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, con una meta de 25% de plástico reciclado en los autos nuevos a partir de 2036.

El nuevo reglamento establece por primera vez objetivos obligatorios para incorporar plástico reciclado en los vehículos. La primera meta será de 15% en 2030, seis años después de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, para llegar al 25% en 2036.

Las reglas también incorporan requisitos para facilitar el desmontaje, la reutilización y el reciclaje de componentes. Además, la Comisión Europea prevé establecer objetivos para el uso de acero y aluminio que deberán aplicarse a partir de 2033.

El objetivo de la normativa es aumentar el uso de materias primas secundarias y reducir la dependencia de recursos vírgenes de importación.

Nuevas reglas para reciclar y reutilizar piezas de autos

De acuerdo con la Comisión Europea, entre 10 millones y 12 millones de vehículos llegan cada año al final de su vida útil en Europa y pasan a ser considerados residuos.

Estos vehículos contienen materiales como acero, aluminio, cobre y plástico, por lo que las nuevas reglas buscan aumentar su recuperación y reincorporación a la economía.

Los fabricantes deberán proporcionar instrucciones claras y detalladas para retirar y sustituir piezas durante la vida útil de los vehículos y cuando sean desmantelados.

Las indicaciones deberán facilitar que los componentes puedan recuperarse para su reutilización o reciclaje.

El reglamento también establece medidas para fomentar la reutilización, la remanufactura y el reacondicionamiento de componentes. Con ello se busca aumentar la disponibilidad de piezas de segunda mano antes de que los materiales sean enviados a procesos de reciclaje.

La normativa refuerza además la responsabilidad ampliada del productor. Bajo este esquema, los fabricantes deberán contribuir al financiamiento de la recogida y tratamiento de los vehículos cuando lleguen al final de su vida útil.

Las disposiciones también incluyen medidas para aumentar la recuperación de aluminio, cobre y tierras raras provenientes de vehículos desechados y facilitar su posterior reutilización y reciclaje dentro de la Unión Europea.

El vicepresidente de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, señaló que el reglamento busca aumentar la disponibilidad de materiales estratégicos dentro de la Unión Europea y reducir la dependencia de proveedores externos.

La comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, indicó que las medidas buscan garantizar el acceso a materiales críticos y aumentar la circularidad del sector automotriz.

¿Qué pasará con los autos que se exporten fuera de la UE?

Otro cambio comenzará a aplicarse a mediados de 2031, cuando únicamente podrán exportarse fuera de la Unión Europea los vehículos considerados aptos para circular.

Para determinar esta condición, los automóviles deberán cumplir los requisitos establecidos en las inspecciones técnicas previstas por la normativa europea.

La medida busca evitar que vehículos considerados residuos sean enviados a terceros países bajo la categoría de automóviles usados.

El nuevo marco también reforzará los requisitos de trazabilidad y los criterios para distinguir entre un vehículo usado y otro que haya llegado al final de su vida útil.

Además, se endurecerán los mecanismos de control para favorecer una aplicación homogénea de las reglas entre los Estados miembros.

Las obligaciones previstas en el reglamento se ampliarán progresivamente a otras categorías de vehículos, entre ellas camiones, autobuses y motocicletas.

La nueva normativa sustituirá las reglas europeas que están vigentes desde comienzos de los años 2000 sobre el tratamiento de automóviles desechados y sus objetivos de reutilización, reciclaje y recuperación.

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