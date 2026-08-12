Niña de 11 años queda bajo tutela del DIF tras interrupción de embarazo en Matamoros

GENERANDO AUDIO...

Una niña de 11 años tuvo una interrupción del embarazo cuando tenía cinco meses de gestación, luego de que personal médico del IMSS en Matamoros, Tamaulipas, determinara que el embarazo representaba un riesgo para su salud.

Después del procedimiento, la menor quedó bajo tutela del DIF, mientras se investiga cómo ocurrió el embarazo, ante la sospecha de un posible caso de violación y abuso sexual por su edad.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la situación de las niñas que se convierten en madres en México: de acuerdo con las cifras mencionadas por Pamela Cerdeira, en 2024 se registraron más de 8 mil casos de niñas de entre 10 y 14 años que fueron madres, un promedio de alrededor de 24 niñas al día.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.